В НБУ розповіли, скільки Мінфін продав ОВДП з початку року

У січні-травні Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 166,2 млрд гривень, $1 644 млн і 505 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Про це свідчать дані Національного банку, пише Stockworld.

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Скільки розмістили ОВДП

Мінфін розмістив гривневі держоблігації на 166,230 млрд гривень, що на 87,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Також було розміщено папери на $1 644 млн та 505 млн євро, що відповідно на 357,7% та 114% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 19,1% річних, у доларах — 4,7% річних (+0,1 в.п.), у євро — 3,1% (+0,4 в.п.) річних.

Нагадаємо

У 2022 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 164,4 млрд гривень, $2 089 млн і 984 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

У 2021 році Мінфін залучив до держбюджету 287,9 млрд гривень, $3 096 млн та 783 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.