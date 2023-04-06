Amazon планує скоротити винагороди співробітникам за акції компанії

Компанія Amazon заявила, що скоротить винагороди співробітникам за акції, що є частиною її компенсаційного плану, через невизначеність економіки. Про це повідомляє Reuters.

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«Ми прийняли рішення трохи зменшити нагороди RSU (обмежених фондових одиниць) в останньому прогнозному році», — сказав представник Amazon у заяві, надісланій електронною поштою, не вказуючи період останнього прогнозованого року.

Ця новина з’явилася через кілька тижнів після того, як Amazon оголосила про другий раунд масових звільнень, що стало продовженням хвилі скорочень робочих місць, яка охопила технологічний сектор, оскільки сповільнення економіка змушує компанії скорочувати витрати.

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Business Insider вперше повідомив про заплановану зміну в структурі оплати праці компанії та сказав, що Amazon переоцінить компенсацію за 2025 рік у першому кварталі наступного року, щоб «запланувати зміну акцій».

Компанія зважувала можливість коригування своєї компенсаційної моделі в майбутньому, щоб вона була більш збалансованою між базовою грошовою винагородою та власним капіталом.

Цього року акції Amazon зросли понад 20% після падіння майже на 50% у 2022 році.