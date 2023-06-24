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24 червня 2023, 12:13 Читать на русском

Вклади фізосіб у банках протягом травня зросли на 1,4 мільярда

Станом на 1 червня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі ФОП) у банках України склала майже 1,07 трлн грн, що на 1,4 млрд грн перевищує показник станом на 1 травня поточного року. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 червня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі ФОП) у банках України склала майже 1,07 трлн грн, що на 1,4 млрд грн перевищує показник станом на 1 травня поточного року.
Фото: zt-rada.gov.ua

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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня 2023 року:

  • вклади у національній валюті - 670,0 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті - 398,7 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 122,7 млрд грн (11,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

У Фонді нагадали, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у тому числі ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 червня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
24 червня 2023, 12:56
#
Сила привички…
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