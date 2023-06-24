Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 223 910 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
580 російських окупантів, 7 танків, 1 гелікоптер та 14 ракет. Втрати ворога за 23 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 223910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків — 4024 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7804 (+6) од,
- артилерійських систем — 4015 (+30) од,
- РСЗВ — 619 (+2) од,
- засоби ППО — 383 (+4) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3460 (+13),
- крилаті ракети — 1228 (+14),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6731 (+23) од,
- спеціальна техніка — 548 (+3).
Джерело: Мінфін
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