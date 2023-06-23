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23 червня 2023, 19:18 Читать на русском

НБУ уточнив порядок роботи з банками, які зберігають його запаси готівки

Національний банк України уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки НБУ та проведення операцій з ними в особливий період. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки НБУ та проведення операцій з ними в особливий період.
Фото: bank.gov.ua

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В НБУ зазначили, що це зумовлено необхідністю врахувати практичні аспекти застосування вимог до організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.

Зокрема, регулятор:

  • зобов’язав уповноважені банки надавати Національному банку у визначені терміни оновлену інформацію стосовно переліку керівних осіб підрозділів, які відповідно до покладених обов’язків здійснюють контроль і несуть відповідальність за збереження запасів готівки НБУ в сховищах, у разі зміни таких осіб;
  • визначив дії уповноважених банків у частині контролю залишків банкнот і монет на зберіганні та інформування Національного банку стосовно організації роботи з запасами готівки НБУ на зберіганні в регіонах;
  • визначив порядок взаємодії Національного банку з уповноваженими банками в разі відключення підсистеми «Проведення операцій з питань передавання запасів готівки Національного банку України на зберігання до уповноважених банків» Системи автоматизації готівкового обігу (САГО).

Крім того, Нацбанк змінив назву ліцензії, що видається юридичним особам, які надають банкам послуги з інкасації та здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки (відповідно до змін до Закону України «Про Національний банк України», унесених Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ, що вводяться в дію з 01 січні 2024 року).

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 21 червня 2023 року № 79 «Про затвердження змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», що набирає чинності з 24 червня 2022 року.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 червня 2023, 19:46
#
Ничего кардинального…
Косметические изменения…
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 червня 2023, 20:05
#
Так может расскажешь как было раньше…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 червня 2023, 20:35
#
Неужели лень прочитать
самостоятельно перечень
внесённых изменений…

А ещё мнишь себя
знатоком законов…
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