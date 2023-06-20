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20 червня 2023, 15:15 Читать на русском

Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів. Про це повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.
Фото: pixabay.com

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Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.

«Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт», — заявив Федоров.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці березня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
20 червня 2023, 16:00
#
Прошло больше года войны с Рашей и тут до Президента дошло что наши воины должны видеть действия противника.

ДРОНЫ это ГЛАЗА наших ВОИНОВ к этому нужно было прийти намного раньше, соответственно живых СЫНОВЕЙ УКРАИНЫ было намного больше.

Слава богу что вообще дошло до власть-имущих такая мысль.
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