Курс валют на 23 червня: на готівковому ринку долар подешевшав, євро — подорожчало

У п'ятницю, 23 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 12 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу додав 1 копійку. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,75−37,30 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,07 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,30, євро — 40,80−40,98 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,94−40,33 грн/євро.

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