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23 червня 2023, 10:02 Читать на русском

На конференції в Лондоні партнери пообіцяли Україні $60 мільярдів

Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні сукупно пообіцяли скерувати додаткові $60 млрд на потреби у відновленні й відбудові. Про це повідомляє Європейська правда.

Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні сукупно пообіцяли скерувати додаткові $60 млрд на потреби у відновленні й відбудові.
Фото: pixabay.com

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Як ідеться в підсумковому документі конференції, до згаданої суми входять, серед іншого, кошти багаторічного фонду Європейського Союзу на суму до 50 млрд євро, $1,3 млрд, які пообіцяли виділити США, й $3 млрд кредитних гарантій з боку Великої Британії.

Своєю чергою Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року, а Франція анонсувала надання Україні ще 40 млн євро допомоги для невідкладної відбудови у 2023 році.

«Міжвідомча платформа координації донорської допомоги Україні продовжить підтримувати узгодження зобов'язань донорів із пріоритетами раннього відновлення та реформ», — зазначається в заяві.

Крім того, майже 500 компаній з 42 країн світу з загальною вартістю активів понад $5,2 трлн та 21 сектору економіки вже підписали так званий Український бізнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взявши на себе зобов'язання підтримати відновлення та реконструкцію України.

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«Компанії з усього світу погодилися співпрацювати з Україною, щоб допомогти реалізувати її величезний потенціал у пріоритетних секторах, зокрема енергетики, технологій, інфраструктури та фінансів, а також застосувати свій досвід у розвитку приватного сектору України», — йдеться в заяві.

Нагадаємо

21−22 червня в Лондоні відбулася чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
youknow
youknow
23 червня 2023, 10:56
#
Гарні новини, дякуємо. Русню розірвало на шмаття))
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