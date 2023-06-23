Минулої доби українські захисники ліквідували ще 680 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 223 330 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
680 російських окупантів та 9 БПЛА. Втрати ворога за 22 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків — 4017 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7798 (+15) од,
- артилерійських систем — 3985 (+44) од,
- РСЗВ — 617 (+0) од,
- засоби ППО — 379 (+3) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 307 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3447 (+9),
- крилаті ракети — 1214 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6708 (+30) од,
- спеціальна техніка special equipment — 545 (+6).
Джерело: Мінфін
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