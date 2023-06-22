Франція хоче стати центром Європи з вивчення ШІ

Французький уряд продовжує активно працювати над тим, щоб перетворити свою країну на головний вузол Європейського союзу, що розвиває технології ШІ. Раніше президент Франції Еммануель Макрон, а також глави Мінцифри та Мінфіну заявили про підтримку сегменту, який займається штучним інтелектом, повідомляє LBLV .

Державний лідер Франції зазначив, що вже вважає свою країну передовою в області ШІ в континентальній частині Європи, а також вважає, що їй потрібно й надалі розвиватися в цьому напрямку, до того ж навіть швидше, ніж зараз.

Макрон також зазначив, що його держава вже зараз готова дуже активно вкладати кошти у дослідницькі проекти та підготовку фахівців. Він вважає, що у розпорядженні Франції вже є необхідні таланти та стартап-проекти, утворені навколо технології ШІ.

Франція має серйозних суперників

Сьогодні країною, що лідирує в галузі штучного інтелекту за багатьма показниками, вважаються Сполучені Штати (багато в чому завдяки великому внутрішньому ринку), але Франція розраховує скоротити свій розрив із суперниками. На її території немає компанії, подібної до OpenAI, але її уряд має намір сприяти появі кількох великих гравців, які мали б значну вагу на глобальному ринку.

На думку фахівців, у боротьбі за лідерство у сфері ШІ серед європейських країн Франції доведеться активно конкурувати з іншими великими державами цього регіону: Німеччиною та Британією.

У минулому британський прем'єр-міністр Ріші Сунак представив проект розвитку індустрії штучного інтелекту, в який влада має намір інвестувати £100 мільйонів.

Аналітики LBLV зазначають, що чесне суперництво між Сполученими Штатами та ЄС принесе користь кожній із сторін, як і спільні проекти у деяких особливо важливих галузях.

Олександр Мельников, фінансовий аналітик LBLV