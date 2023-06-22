Турецька ліра впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень після меншого, ніж очікувалося підвищення процентної ставки Центральним банком. Про це повідомляє Bloomberg.
Турецька ліра впала до рекордно низького рівня після рішення щодо ключової ставки
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Валюта подешевшала на 2,6% до 24,20 до долара після того,
За даними Reuters,
На своєму першому засіданні під керівництвом нового керуючого Хафізе Гайє Еркана банк змінив курс після кількох років м'якої політики, коли ставка впала до 8,5% з 19% у 2021 році, попри стрімке зростання інфляції.
«Грошово-кредитне посилення буде й надалі посилюватися в міру необхідності, своєчасно та поступово, доки не буде досягнуто значного поліпшення прогнозу інфляції», — заявив комітет з політики банку після першого підвищення з початку 2021 року.
Сильне посилення залишилося нижчим за очікування, враховуючи середню оцінку зростання до 21%. Більшість економістів очікують на подальше підвищення ставок цього року, при цьому середній прогноз на кінець року — 30%.
Підкреслюючи невідповідність між ринковими очікуваннями та грошово-кредитною політикою, ключова ставка центрального банку залишається нижчою за депозитні ставки, що досягають 40%. Річна інфляція у травні була трохи нижчою за 40%.
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Коментарі - 5
Туризм це 11% ВВП країни, решта тих доларів і не бачить.