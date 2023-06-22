Турецька ліра впала до рекордно низького рівня після рішення щодо ключової ставки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 червня 2023, 17:53 Читать на русском

Турецька ліра впала до рекордно низького рівня після рішення щодо ключової ставки

Турецька ліра впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень після меншого, ніж очікувалося підвищення процентної ставки Центральним банком. Про це повідомляє Bloomberg.

Турецька ліра впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень після меншого, ніж очікувалося підвищення процентної ставки Центральним банком.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта подешевшала на 2,6% до 24,20 до долара після того, як Ц Б Туреччини підвищив свою основну ставку з 8,5% до 15%.

За даними Reuters, Ц Б Туреччини скасував політику низьких ставок президента Тайіпа Ердогана, хоча посилення політики після виборів не виправдало очікувань.

На своєму першому засіданні під керівництвом нового керуючого Хафізе Гайє Еркана банк змінив курс після кількох років м'якої політики, коли ставка впала до 8,5% з 19% у 2021 році, попри стрімке зростання інфляції.

«Грошово-кредитне посилення буде й надалі посилюватися в міру необхідності, своєчасно та поступово, доки не буде досягнуто значного поліпшення прогнозу інфляції», — заявив комітет з політики банку після першого підвищення з початку 2021 року.

Сильне посилення залишилося нижчим за очікування, враховуючи середню оцінку зростання до 21%. Більшість економістів очікують на подальше підвищення ставок цього року, при цьому середній прогноз на кінець року — 30%.

Підкреслюючи невідповідність між ринковими очікуваннями та грошово-кредитною політикою, ключова ставка центрального банку залишається нижчою за депозитні ставки, що досягають 40%. Річна інфляція у травні була трохи нижчою за 40%.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
bonv
bonv
22 червня 2023, 18:19
#
Тому в турків бакс рулить!:))
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 червня 2023, 19:01
#
Куда він там рулить, якщо населення в лірах розраховується та платить тонну прихованих податків?
Туризм це 11% ВВП країни, решта тих доларів і не бачить.
+
0
bonv
bonv
22 червня 2023, 19:13
#
Ти просто мєлко плаваєш… Крім туризму нічого і ніяк??? Чи гугл не видає?:)))
+
+15
amorfis
amorfis
22 червня 2023, 19:05
#
Аби щось ляпнути. Клоун івано-франківський.
+
0
youknow
youknow
22 червня 2023, 18:54
#
Налякали кота сосиской. Було 7,5 лір за USD, стало 24
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає bonv и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами