Uklon виходить на ринок Узбекистану

Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon наприкінці цього місяця виходить на ринок Узбекистану, йдеться у пресрелізі.

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Вихід на новий ринок

В Узбекистані працюватиме Uklon App — застосунок для пасажирів та Uklon Driver App — застосунок для водіїв.

Також компанія надаватиме сервіс доставки.

Згідно з повідомленням, вихід на ринок Ташкента є кроком у реалізації стратегії експансії компанії.

«У 2023 році розпочали нашу експансію в інші країни, бо впевнені, що можемо конкурувати з глобальними гравцями. До того, віримо що український продукт і наші цінності дозволять зайняти вагому частку ринку в новій країні», — повідомив співзасновник Uklon Сергій Смусь.

Наразі сервіс працює у 27 містах України, мобільний застосунок Uklon завантажили понад 12 млн разів.

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