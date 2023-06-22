Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon наприкінці цього місяця виходить на ринок Узбекистану, йдеться у пресрелізі.
Uklon виходить на ринок Узбекистану
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Вихід на новий ринок
В Узбекистані працюватиме Uklon App — застосунок для пасажирів та Uklon Driver App — застосунок для водіїв.
Також компанія надаватиме сервіс доставки.
Згідно з повідомленням, вихід на ринок Ташкента є кроком у реалізації стратегії експансії компанії.
«У 2023 році розпочали нашу експансію в інші країни, бо впевнені, що можемо конкурувати з глобальними гравцями. До того, віримо що український продукт і наші цінності дозволять зайняти вагому частку ринку в новій країні», — повідомив співзасновник Uklon Сергій Смусь.
Наразі сервіс працює у 27 містах України, мобільний застосунок Uklon завантажили понад 12 млн разів.
Читайте: Український сервіс таксі Uklon вийшов на ринок Азербайджану
🕵️Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .
Коментарі