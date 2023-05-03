Український сервіс виклику таксі Uklon вийшов на ринок Азербайджану. Про це компанія повідомила у пресрелізі.
Український сервіс таксі Uklon вийшов на ринок Азербайджану
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Вихід на нові ринки
Uklon запускає онлайн-сервіс виклику авто у партнерстві з локальним маркетплейсом Umico. Сервіс буде доступний у столиці Азербайджану Баку.
У рамках партнерства буде діяти програма лояльності, у межах якої оплачувати поїздки можна буде накопиченими бонусами Umico.
Зараз Uklon працює в 27 містах України, мобільний застосунок компанії завантажили понад 12 млн разів.
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