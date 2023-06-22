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22 червня 2023, 14:30 Читать на русском

В Україні оголошено відкриті торги на відбудову перших об’єктів відновлення

Агентство відновлення розпочинає процес відбудови зруйнованого житла. У системі публічних закупівель Prozorro оголошено перші торги на відновлення об'єктів житлової інфраструктури у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівлі у Бородянці. Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України у фейсбуці.

Агентство відновлення розпочинає процес відбудови зруйнованого житла.
Фото: poglyad.tv

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Що відомо

Як зазначає агенство, всі ці населені пункти постраждали від російського військового вторгнення у лютому — березні 2022 року під час активних бойових дій на Київщині.

«Багатоквартирні житлові будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж: і самі будівлі, і мережі водопостачання, електропостачання та опалення частково зруйновані та потребують капітального відновлення.

Щоб дати можливість людям повернутись у власні домівки, маємо відбудувати інфраструктуру швидко та якісно, тому запрошуємо будівельні компанії, що мають досвід реалізації проєктів у цивільному будівництві, на конкурентних засадах взяти участь в оголошених закупівлях", — йдеться у повідомленні.

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За словами голови Агентства Мустафи Найєма, головна місія Агентства — бути помічником у відновленні.

«Ми можемо бути залучені до кожного етапу — починаючи з оцінки пошкоджень, підготовки тендерної документації, проєктно-кошторисної документації, закупівлі робіт і закінчуючи втіленням проєктів у життя. Маємо перші тендерні процедури у цивільному будівництві. Замовником робіт є Служба відновлення у Київській області, проєктну документацію надали органи місцевого самоврядування, тендерну документацію сформовано за результатами консультацій Агентства відновлення з ринком цивільного будівництва у травні цього року», — зазначив він.

Агентство відновлення розробило уніфіковані кваліфікаційні вимоги, забезпечивши можливість участі у тендерах усіх будівельних компаній з достатнім досвідом реалізації подібних проєктів, обладнанням, компетентною командою та фінансовою спроможністю їх реалізації.

Строк подачі пропозицій — до 5 липня.

Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться будівельні роботи, які будуть виконуватися згідно з чинними будівельними нормами, зокрема з урахуванням сучасних вимог щодо термоізоляції, інклюзивності.

🕵️Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Vlad UKR
Vlad UKR
22 червня 2023, 14:33
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Уже помним открытые торги по восстановлению Гостомеля, разворовали все. Подставные левые компании все одних и тех же лиц. Пока не будет нормального надзора запада. Эти бандерлоги разворуют все, Бандюкович просто детский лепет что творят эти.

https://www.youtube.com/watch?v=YAM-nROhUMo&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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0
mantis05
mantis05
22 червня 2023, 15:37
#
Ничо не надо восстанавливать до окончания войны, а дальше- тендеры с участием европейских компаний и подрядчиков. Отечественные уже доказали, что всё своруют, распилят и барабанов навезут. Нах оно надо?
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