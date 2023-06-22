Агентство відновлення розпочинає процес відбудови зруйнованого житла. У системі публічних закупівель Prozorro оголошено перші торги на відновлення об'єктів житлової інфраструктури у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівлі у Бородянці. Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України у фейсбуці.
В Україні оголошено відкриті торги на відбудову перших об’єктів відновлення
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Що відомо
Як зазначає агенство, всі ці населені пункти постраждали від російського військового вторгнення у лютому — березні 2022 року під час активних бойових дій на Київщині.
«Багатоквартирні житлові будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж: і самі будівлі, і мережі водопостачання, електропостачання та опалення частково зруйновані та потребують капітального відновлення.
Щоб дати можливість людям повернутись у власні домівки, маємо відбудувати інфраструктуру швидко та якісно, тому запрошуємо будівельні компанії, що мають досвід реалізації проєктів у цивільному будівництві, на конкурентних засадах взяти участь в оголошених закупівлях", — йдеться у повідомленні.
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За словами голови Агентства Мустафи Найєма, головна місія Агентства — бути помічником у відновленні.
«Ми можемо бути залучені до кожного етапу — починаючи з оцінки пошкоджень, підготовки тендерної документації, проєктно-кошторисної документації, закупівлі робіт і закінчуючи втіленням проєктів у життя. Маємо перші тендерні процедури у цивільному будівництві. Замовником робіт є Служба відновлення у Київській області, проєктну документацію надали органи місцевого самоврядування, тендерну документацію сформовано за результатами консультацій Агентства відновлення з ринком цивільного будівництва у травні цього року», — зазначив він.
Агентство відновлення розробило уніфіковані кваліфікаційні вимоги, забезпечивши можливість участі у тендерах усіх будівельних компаній з достатнім досвідом реалізації подібних проєктів, обладнанням, компетентною командою та фінансовою спроможністю їх реалізації.
Деталі про оголошені закупівлі за посиланнями
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016513-ahttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016412-ahttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016338-ahttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016302-ahttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016531-ahttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016573-a
Строк подачі пропозицій — до 5 липня.
Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться будівельні роботи, які будуть виконуватися згідно з чинними будівельними нормами, зокрема з урахуванням сучасних вимог щодо термоізоляції, інклюзивності.
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