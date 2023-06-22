В Україні оголошено відкриті торги на відбудову перших об’єктів відновлення

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Як зазначає агенство, всі ці населені пункти постраждали від російського військового вторгнення у лютому — березні 2022 року під час активних бойових дій на Київщині.

«Багатоквартирні житлові будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж: і самі будівлі, і мережі водопостачання, електропостачання та опалення частково зруйновані та потребують капітального відновлення.

Щоб дати можливість людям повернутись у власні домівки, маємо відбудувати інфраструктуру швидко та якісно, тому запрошуємо будівельні компанії, що мають досвід реалізації проєктів у цивільному будівництві, на конкурентних засадах взяти участь в оголошених закупівлях", — йдеться у повідомленні.

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За словами голови Агентства Мустафи Найєма, головна місія Агентства — бути помічником у відновленні.

«Ми можемо бути залучені до кожного етапу — починаючи з оцінки пошкоджень, підготовки тендерної документації, проєктно-кошторисної документації, закупівлі робіт і закінчуючи втіленням проєктів у життя. Маємо перші тендерні процедури у цивільному будівництві. Замовником робіт є Служба відновлення у Київській області, проєктну документацію надали органи місцевого самоврядування, тендерну документацію сформовано за результатами консультацій Агентства відновлення з ринком цивільного будівництва у травні цього року», — зазначив він.