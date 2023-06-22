У метро Києва відновили роботу сервісу оплати проїзду у київському метро разовими паперовими QR-квитками та QR-кодами, згенерованими в застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У київському метро відновили роботу сервісу оплати проїзду за QR-кодами
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«Для усунення несправності фахівці КП „ГІОЦ“ проводили ремонтні роботи протягом вчорашнього дня та минулої ночі», — йдеться у повідомленні.
Наразі сплатити за проїзд у київському метро можна:
- транспортною карткою
- QR-квитком
- QR-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»
- безконтактною банківською карткою
- мобільними застосунками ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в середу ввечері у столичному метро перестав працювати сервіс оплати проїзду разовими паперовими QR-квитками та QR-кодами, згенерованими у застосунку «Київ Цифровий».
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Джерело: Мінфін
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