У метро Києва тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими QR-квитками та QR-кодами, згенерованими у застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У київському метро стався збій. Тимчасово не працює оплата QR-кодами
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«Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити питання», — йдеться в повідомленні.
Як можна сплатити за проїзд
Наразі сплатити за проїзд в київському метро можна:
- транспортною картою
- безконтактною банківською карткою
- мобільними застосунками ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 15 травня між поїздами Київському метрополітену скоротили інтервали, а на деяких станціях відкрили другі вестибюлі.
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Джерело: Мінфін
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