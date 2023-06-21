У київському метро стався збій. Тимчасово не працює оплата QR-кодами

У метро Києва тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими QR-квитками та QR-кодами, згенерованими у застосунку «Київ Цифровий». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити питання», — йдеться в повідомленні.

Як можна сплатити за проїзд

Наразі сплатити за проїзд в київському метро можна:

транспортною картою

безконтактною банківською карткою

мобільними застосунками ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 15 травня між поїздами Київському метрополітену скоротили інтервали, а на деяких станціях відкрили другі вестибюлі.