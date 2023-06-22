Голова компанії Tattarang інвестує $500 мільйонів у Фонд розвитку України

Доктор Ендрю Форрест, австралійський бізнесмен та голова інвестиційної компанії Tattarang, вкладе інвестиції на $500 млн у Фонд розвитку України (UDF). Про це стало відомо у ході Конференції з відновлення України — 2023, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми не повинні прагнути відновити те, чим Україна була, з її застарілою інфраструктурою радянської епохи. Ми повинні уявити, якою вона може бути з баченням, плануванням і наявністю найкращих у світі технологій, управління та мислення.

Це позиціонуватиме відбудову України не просто як відновлення, а як велику можливість для національного оновлення. Ми побудуємо майбутнє, яке буде цифровим, зеленим, справедливим і вільним від корупції", — заявив Форрест.

Він також закликав інших світових інвесторів побачити в Україні можливості відмінних довгострокових інвестицій.

Читайте також: Підсумки першого дня Ukraine Recovery Conference у Лондоні. Що обіцяють Україні

Форрест буде стратегічним радником зі створення UDF та його інвестиційних груп — зелених стратегічних металів, зеленого заліза, зеленого водню та зеленої електроенергії та виступатиме у складі консультативної групи для українського уряду.

Уточнюється, що ідея UDF була задумана та розроблена австралійським мільярдером і натхненна планом Маршалла Другої світової війни. У березні 2022 року він звернувся до глави найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock Ларрі Фінка, щоб отримати консультативну підтримку створення інвестиційного механізму.