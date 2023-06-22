Галущенко розповів, коли через Україну може припинитися транзит російського газу

Шанси Києва і Москви домовитися про продовження п'ятирічного контракту на транзит газу, підписаного у 2019 році, невеликі. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив в інтерв'ю Financial Times.

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За словами міністра, один з останніх шляхів, якими російський газ надходить до Європи, може бути перекритий до кінця наступного року, коли закінчиться термін дії контракту України з «Газпромом».

«Я дійсно не уявляю, як це може бути на двосторонній основі. Я можу сказати, що ми готуємо нашу систему до скорочення поставок», — сказав Галущенко, відповідаючи на запитання, чи буде Україна готова переглянути угоду з Москвою після повномасштабного вторгнення.

За словами Financial Times, рішення Москви скоротити постачання газу до Європи минулого року спровокувало енергетичну кризу, розпаливши інфляцію і підвищивши вартість життя на всьому континенті. Але в той час, як кілька маршрутів було перекрито, український газопровід є одним з двох, які продовжують постачати газ, хоча і в зменшених обсягах.

За даними енергетичної консалтингової компанії ICIS, у травні Австрія отримувала близько половини імпорту російського газу через Україну, тоді як Словаччина — 95%.

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Галущенко заявив, що Європа буде відносно готова до подальшого зниження поставок, оскільки їй вже доводилося адаптуватися до подібних скорочень у минулому шляхом зменшення попиту та пошуку альтернативних джерел імпорту, таких як скраплений природний газ.

«Це перше визнання з боку Києва, що контракт, ймовірно, буде розірвано наприкінці наступного року», — підкреслює FT.

Без українського транзитного маршруту єдиним трубопроводом з Росії, який досі постачає газ до Європи, був би «Турецький потік», на який у травні припадало трохи менше ніж 3% європейського газового імпорту.

Хоча Галущенко припустив, що європейські політики можуть захотіти переглянути контракт — як це сталося у 2019 році, коли делегація ЄС виступила посередником на тристоронніх переговорах з Росією та Україною, — аналітики кажуть, що це малоймовірно, зважаючи на складні перспективи проведення переговорів з Москвою.

Європейська комісія відмовилася коментувати, чи намагатиметься вона ініціювати переговори з Росією щодо продовження контракту.