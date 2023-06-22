Курс валют на 22 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У четвер, 22 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці та у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

В обмінниках долар не змінився у купівлі та у продажу. Курс євро додав 5 копійок у купівлі, а у продажу 14 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,30 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,25, євро — 40,70−40,94 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,16−40,55 грн/євро.

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