Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 мільйони — Податкова

Станом на 1 червня 2023 року кількість фізосіб-підприємців, які перебувають на обліку в податкових органах, сягнула близько 2,01 млн. За підсумками минулого року їхня кількість становила 1,98 млн, повідомляє пресслужба Держподаткової.

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Кількість ФОПів зростає

У 2019, 2020 та 2021 роках — 1,89 млн, 1,90 млн та 1,97 млн ​​відповідно. Таким чином, з 2019 року кількість ФОПів постійно зростає.

«Малий бізнес працює, кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців по Україні за останні 5 років коливається в межах 2 млн осіб», — йдеться у повідомленні.

У податковій додали, що 76% від загальної кількості зареєстрованих підприємців становлять платники єдиного податку.

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Скільки сплачено податків

На «спрощенці» на червень перебували 1,52 млн осіб: першу групу обрали 204,4 тис. (13,5%), другу — 564,1 тис. (37,2%), а третю — 748,1 тис. (49,3%). При цьому платниками третьої групи за особливим режимом оподаткування (2% ставки) є 287,7 тис. осіб.

«Попри складні економічні умови підприємцями-платниками єдиного податку забезпечено надходження єдиного податку загалом по Україні за п'ять місяців 2023 року в сумі 15,2 млрд грн, зокрема, платниками 1 та 2 груп — 2,3 млрд грн, або 17,1% загальних надходжень єдиного податку», — підсумували в Держподатковій.