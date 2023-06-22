Державний Ощадбанк видав перший пільговий іпотечний кредит на придбання житла в об'єкті незавершеного будівництва в рамках програми «єОселя», відсотки за яким частково покриватиме держава. Про це повідомляє пресслужба банку.
Ощадбанк почав видавати пільгову іпотеку на квартири у недобудовах
В Ощаді нагадали, що раніше кредити за програмою «єОселя» можна було отримати лише на придбання нерухомості лише на вторинному ринку або на первинному, якщо будинок вже введено в експлуатацію.
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«Зараз учасники програми можуть розглядати придбання квартир, що будуються, що значно розширює пропозицію», — зауважили в банку.
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Джерело: Мінфін
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