Ощадбанк почав видавати пільгову іпотеку на квартири у недобудовах

В Ощаді нагадали, що раніше кредити за програмою «єОселя» можна було отримати лише на придбання нерухомості лише на вторинному ринку або на первинному, якщо будинок вже введено в експлуатацію.

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«Зараз учасники програми можуть розглядати придбання квартир, що будуються, що значно розширює пропозицію», — зауважили в банку.