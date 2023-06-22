ЄБРР підтримає українську енергетику на 600 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку вже цього року підтримає українську енергетику на 600 млн євро . Відповідні меморандуми на полях Конференції з питань відновлення України в Лондоні підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ЄБРР та ПрАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго» і НАК «Нафтогаз».

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Що відомо

За словами Глави Уряду, меморандум ЄБРР із «Нафтогазом» передбачає три головні напрямки співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану, інвестиції для підвищення енергоефективності.

«Банк також надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, посиленні їх надійності та ефективності. Після звільнення території Каховського водосховища плануємо розробку дорожньої карти реконструкції ГЕС», — розповів Денис Шмигаль про новий етап співпраці з ЄБРР в галузі гідроенергетики.

Ще один меморандум стосується підтримки «Укренерго». Мета — дати ресурси компанії для покриття критичних витрат. Зокрема, забезпечити стабільну та безперебійну передачу й диспетчеризацію електроенергії.

«Для Уряду важливо якнайшвидше здійснити комплекс заходів із відновленням, щоб максимально забезпечити енергетичну інфраструктуру», — підкреслив Прем'єр-міністр.