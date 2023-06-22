«Райффайзен» не проводитиме перекази в євро в росії та у 12 країнах

Російський « Райффайзен банк » із 3 липня припинить проводити перекази в євро з рахунків своїх клієнтів у 12 країн, йдеться в повідомленні банку в телеграм-каналі.

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Яких країн стосуються обмеження

Обмеження стосуються: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Йорданії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.

Як і раніше клієнти зможуть здійснювати перекази в євро всередині банку як між своїми рахунками, так і іншим клієнтам.

Нові умови стосуються клієнтів — фізичних осіб, індивідуальних підприємців та юридичних осіб.

Нові правила запроваджуються через обмеження банків-кореспондентів, пояснили в «Райффайзені».

Крім того, не можна буде здійснити переказ євро в інші банки на території РФ.

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Нагадаємо

З 20 червня «Райффайзен» ввів у росії комісію в 50% для фізичних осіб за вхідні перекази в доларах з інших банків. Таке рішення пояснили «зміною ринкових умов», у звʼязку з чим установа була змушена «обмежити кількість вхідних переказів у доларах».

Раніше «Мінфін» писав, що управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США почало розслідування щодо австрійського Raiffeisen Bank International у зв'язку з його бізнесом, пов'язаним з росією, що посилило контроль над австрійським кредитором, який відіграє критичну роль у російській економіці.

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За підсумками 2022 року чистий прибуток австрійської групи склав 3,8 млрд євро — більш ніж половина прибутку Raiffeisen принесла російська «дочка» Райффайзен Банк, яка заробила 2 млрд євро. При цьому російські вкладники розмістили у банку понад 20 млрд євро, пише Reuters.