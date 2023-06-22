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22 червня 2023, 9:17 Читать на русском

«Райффайзен» не проводитиме перекази в євро в росії та у 12 країнах

Російський «Райффайзен банк» із 3 липня припинить проводити перекази в євро з рахунків своїх клієнтів у 12 країн, йдеться в повідомленні банку в телеграм-каналі.

Російський «Райффайзен банк» із 3 липня припинить проводити перекази в євро з рахунків своїх клієнтів у 12 країн, йдеться в повідомленні банку в телеграм-каналі.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЯких країн стосуються обмеженняОбмеження стосуються: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Йорданії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.
Фото: depositphotos.com

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Яких країн стосуються обмеження

Обмеження стосуються: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Йорданії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.

Як і раніше клієнти зможуть здійснювати перекази в євро всередині банку як між своїми рахунками, так і іншим клієнтам.

Нові умови стосуються клієнтів — фізичних осіб, індивідуальних підприємців та юридичних осіб.

Нові правила запроваджуються через обмеження банків-кореспондентів, пояснили в «Райффайзені».

Крім того, не можна буде здійснити переказ євро в інші банки на території РФ.

Читайте:Raiffeisen Bank домовляється зі Сбербанком про обмін активами — ЗМІ

Нагадаємо

З 20 червня «Райффайзен» ввів у росії комісію в 50% для фізичних осіб за вхідні перекази в доларах з інших банків. Таке рішення пояснили «зміною ринкових умов», у звʼязку з чим установа була змушена «обмежити кількість вхідних переказів у доларах».

Раніше «Мінфін» писав, що управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США почало розслідування щодо австрійського Raiffeisen Bank International у зв'язку з його бізнесом, пов'язаним з росією, що посилило контроль над австрійським кредитором, який відіграє критичну роль у російській економіці.

Читайте: Raiffeisen, Intesa, OTP та інші: чому вони продовжують працювати у рф і як змусити їх звідти піти

За підсумками 2022 року чистий прибуток австрійської групи склав 3,8 млрд євро — більш ніж половина прибутку Raiffeisen принесла російська «дочка» Райффайзен Банк, яка заробила 2 млрд євро. При цьому російські вкладники розмістили у банку понад 20 млрд євро, пише Reuters.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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yarg
yarg
22 червня 2023, 9:56
#
«З 20 червня „Райффайзен“ ввів у росії комісію в 50% для фізичних осіб за вхідні перекази в доларах з інших банків.»


Вот так и зарабатывается миллиардная прибыль. А лохам рассказывают о тенденциях и маркетингах :)
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0
Rubi0
Rubi0
22 червня 2023, 12:48
#
Согласен, особенно на тех кто не читает всю статью «По-прежнему клиенты смогут совершать переводы в евро внутри банка как между своими счетами, так и другим клиентам.» и не способен открыть счет в банке. При этом я так полагаю что можно открыть в разных странах счет в местных дочках Райфазена и спокойно себе гонять валюту
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yarg
yarg
22 червня 2023, 13:02
#
А какая связь ?
райф внутри себя гоняет евро. Ну и удачки ему.
Я же писал о том ,что если у кого-то счет в «Банке Москвы» , то перегнать с него доллары на счет в райфе — можно только отдав райфу половину суммы.
Не видите разницы ? ну такое…
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