У київському метро скоротять інтервали між поїздами

З понеділка, 15 травня, між поїздами Київському метрополітену скоротять інтервали, а на деяких станціях відкриють другі вестибюлі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Будні

Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3−4 хвилини, у міжпікові — 6−8 хвилин.

Вихідні

Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні. Удень інтервал між поїздами становитиме 6−7 хвилин.

На 9 станціях запрацюють другі виходи

Червона лінія:

«Святошин» вестибюль № 1 з 05:35 до 22:27;

«Нивки» вестибюль № 2 з 05:37 до 22:29;

«Лівобережна» вестибюль № 1 з 05:35 до 22:29;

«Чернігівська» вестибюль № 2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

«Героїв Дніпра» вестибюль № 2 з 05:25 до 22:22;

«Контрактова площа» вестибюль № 2 з 05:37 до 22:36;

«Васильківська» вестибюль № 1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

«Позняки» вестибюль № 2 з 05:33 до 22:27;

«Харківська» вестибюль № 1 з 05:30 до 22:24.

На станції «Оболонь» працюватиме вестибюль № 1 (у напрямку ст. «Мінська»). Вестибюль № 2 залишається зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході фахівцями КП «ШЕУ Оболонського району».

Нагадаємо

На два виходи працюють наступні станції:

«Академмістечко»,

«Дарниця»,

«Лісова»,

«Мінська»,

«Почайна»,

«Видубичі».

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