З понеділка, 15 травня, між поїздами Київському метрополітену скоротять інтервали, а на деяких станціях відкриють другі вестибюлі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У київському метро скоротять інтервали між поїздами
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Будні
Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3−4 хвилини, у міжпікові — 6−8 хвилин.
Вихідні
Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні. Удень інтервал між поїздами становитиме 6−7 хвилин.
На 9 станціях запрацюють другі виходи
Червона лінія:
- «Святошин» вестибюль № 1 з 05:35 до 22:27;
- «Нивки» вестибюль № 2 з 05:37 до 22:29;
- «Лівобережна» вестибюль № 1 з 05:35 до 22:29;
- «Чернігівська» вестибюль № 2 з 05:28 до 22:24.
Синя лінія:
- «Героїв Дніпра» вестибюль № 2 з 05:25 до 22:22;
- «Контрактова площа» вестибюль № 2 з 05:37 до 22:36;
- «Васильківська» вестибюль № 1 з 05:50 до 22:32.
Зелена лінія:
- «Позняки» вестибюль № 2 з 05:33 до 22:27;
- «Харківська» вестибюль № 1 з 05:30 до 22:24.
На станції «Оболонь» працюватиме вестибюль № 1 (у напрямку ст. «Мінська»). Вестибюль № 2 залишається зачинений через проведення ремонтних робіт у підземному переході фахівцями КП «ШЕУ Оболонського району».
Нагадаємо
На два виходи працюють наступні станції:
- «Академмістечко»,
- «Дарниця»,
- «Лісова»,
- «Мінська»,
- «Почайна»,
- «Видубичі».
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