Держборг Великобританії перевищив 100% ВВП уперше з 1961 року

Державний борг Великобританії за підсумками травня зріс до 100,1% ВВП. Розмір держборгу вперше подолав позначку 100% з 1961 року, повідомляє Reuters з посиланням на дані британського Управління національної статистики.

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Держборг Великобританії

Загалом сума держборгу Великобританії, без урахування запозичень держбанків, становить 2,5 трлн фунтів стерлінгів ($3,28 трлн). Збільшення держборгу пов'язане зі зростанням держпозик у травні на 20 млрд фунтів.

Формально подолання позначки в 100% було зафіксовано ще в період пандемії COVID-19. Проте уточнені дані показали, що розмір держборгу таки не долав цей поріг.

Як пише Ліга, дані Управління національної статистики показали, що перевищення порога було обумовлено майже виключно факторами, пов'язаними з інфляційною кризою, яка спонукала Банк Англії підвищити ставки з 0,1% до 4,5% з кінця 2021 року.

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Державні компенсації на оплату рахунків за електроенергію для домашніх господарств у травні становили 3,6 млрд фунтів, а індексація допомоги з урахуванням інфляції збільшила витрати на соціальне забезпечення на 2,9 млрд фунтів.

Страйкуючі працівники державного сектора досягли більш високих виплат, ніж планувалося, що призвело до зростання витрат на зарплату на 3,4 млрд фунтів.

Витрати на обслуговування держборгу становили 7,7 млрд фунтів.

При цьому дефіцит держбюджету за перші два місяці фінансового року (почався 1 квітня 2023 року) залишився на рівні 42,9 млрд фунтів, що майже вдвічі більше, ніж за підсумками травня минулого року.