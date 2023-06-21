Єврокомісія пропонує зарезервувати для України в бюджеті ЄС 50 млрд євро на наступні чотири роки, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі.
Голова Єврокомісії запропонувала зарезервувати для України 50 мільярдів євро
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Що відомо
Запропонована фінансова допомога передбачає як позики, так і гранти, зазначила голова Єврокомісії.
За її словами, такий резерв надасть перспективи «для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також простимулює інших донорів».
Фон дер Ляєн зазначила, що загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже сягнула 30 млрд євро.
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