Голова Єврокомісії запропонувала зарезервувати для України 50 мільярдів євро

Єврокомісія пропонує зарезервувати для України в бюджеті ЄС 50 млрд євро на наступні чотири роки, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі.

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Що відомо

Запропонована фінансова допомога передбачає як позики, так і гранти, зазначила голова Єврокомісії.

За її словами, такий резерв надасть перспективи «для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також простимулює інших донорів».

Фон дер Ляєн зазначила, що загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже сягнула 30 млрд євро.

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