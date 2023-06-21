Кабмін хоче обійти Швейцарію за розміром економіки

В уряді планують ушестеро — до $1 трлн — збільшити вітчизняний ВВП. Реалізація цього плану дозволить Україні увійти до переліку найбільших економік світу. Питання лише в тому, наскільки реальними є такі плани.

Наздогнати і перегнати Швейцарію

Сьогодні в Лондоні розпочинається конференція Ukraine Recovery Conference, на якій представники України та понад 60 країн обговорять поточну економічну допомогу нашій державі, а також післявоєнну відбудову.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко напередодні конференції розповіла про плани побудови економіки в майбутньому. «Ми поставили собі амбітну мету — ВВП у розмірі $1 трлн. Ще одна мета — досягнути понад 100 ГВт нових потужностей зеленої генерації. Чи виробляти понад 40 млн тонн „зеленої“ сталі. Зараз ці плани можуть здаватися фантастичними, але вони ґрунтуються на глобальних трендах. І ми маємо план, як досягнути цієї мети», — заявила вона.

За її словами, через десять років влада бачить Україну державою, яка не лише вписується, але й задає світові тренди — від продовольчої безпеки до відновлюваної енергетики та новітніх технологій. «Ми обрали ті сфери, в яких маємо найбільші переваги. Їх розвиток також відкриє нові можливості для кожного українця. Саме таке комплексне бачення ми й представимо нашим партнерам», — говорить Свириденко.

Якщо ВВП України сягне позначки $1 трлн, економіка нашої держави увійде до 20 найбільших у світі і перевищить, зокрема, ВВП Нідерландів, Швейцарії і Саудівської Аравії. Хоча до повномасштабної війни Україна входила до шостого десятку економік світу.

Ключові прогнози також не є оптимістичними. Відповідно до меморандуму з МВФ, прогноз зростання економіки перебуває в широкому діапазоні від -3% до 1%. Також Світовий банк прогнозує цього року досить скромне зростання ВВП на 0,5%.

Про те, коли і за яких умов можуть бути реалізовані урядові плани нарощування ВВП, розповів асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз. Далі «Мінфін» наводить основні тези його публікації.

Кому вже вдавалося подібне зростання

Минулого, 2022, року номінальний ВВП в нас був 5,2 трлн гривень. Якщо брати за середньозваженим за роком курсом — 32,17 грн за долар, то виходить доларовий ВВП $161,4 млрд у 2022 році.

Нескладні математичні розрахунки дають, що, аби досягти трильйона доларів ВВП, нашій економіці треба буде зростати в середньому на 20% в доларі протягом 10 років. Або на 10% щорічно протягом 19 років. Це в доларовому вимірі. Тобто з поправкою на різницю в інфляції (нехай 3 в.п., таргетовані їхні 2% проти тагретованих наших 5%, хоча насправді буде більше), це має бути десь +23% щорічно протягом 10 років.

Ок, нехай буде мінімально — 20%. В середньому на 10 років. Чи 10% на 19 років.

Чи це можливо? — Та, в принципі, немає нічого неможливого. Можливо, думаю. За якихось певних умов.

Проблема тут та, що в новітній економічній історії, тобто за останні десь 70 років, подібних прецедентів не було. Думаю, що і за 100 років чи більше такого не було, але даних немає. Були певні випадки, коли окремі країни в окремі роки мали зростання ВВП понад 20%, навіть десь 25%. Але отак, щоб стале зростання — 10 років на 20%, чи 19 років на 10% — такого не було.

Відтак, дуже важко оцінити, які мають бути умови та передумови такого амбіційного зростання. Суто через брак досвіду та даних.

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Так само неможливо — на наявних даних про економіки в світі — оцінити ймовірність успіху. Тут або віримо, або ні. Точніше, або повірять, або ні, це ж ми не для себе, а для наших партнерів та потенційних інвесторів більше робимо.