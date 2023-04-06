Ослабление валютного контроля и гибкий курс: главное в новом Меморандуме МВФ

В конце марта Украина подписала с МВФ новую кредитную программу , рассчитанную на 4 года и $15,6 млрд. На этой неделе наша страна получила первые $2,7 млрд из этой суммы и Министерство финансов опубликовало текст нового Меморандума. «Минфин» проанализировал этот документ и выделил ключевые моменты.

Экономических прогноз: высокая инфляция и неуверенный рост ВВП

Украинские власти рассчитывают на восстановление экономической активности. Но для этого должны быть выполнены два важных условия: работа зернового коридора и отсутствие дальнейшей эскалации в войне.

Из-за неопределенности по этим вводным прогноза ВВП на 2023 год сделан в широком диапазоне — от -3% до +1% при годовой инфляции 20%. Аналогичные прогнозы дает и сам Фонд.

По итогам прошлого года рост потребительских цен составил 26,6% и, в начале этого года инфляция замедлилась до 24,9% в годовом исчислении.

Платежный баланс: поступления валюты в страну сократятся

Ожидается сокращение валютных поступлений в Украину, что ухудшит состояние текущего счета платежного баланса: с профицитного показателя 2022 года в $8,6 млрд до дефицита на $6,5 млрд по итогам 2023-го.

Руководство страны не говорит об уменьшении внешнего кредитования и грантовой помощи со стороны международных партнеров. Такой прогноз сделан с учетом сокращения отечественного экспорта (из-за низкого урожая, утраты производственных мощностей в металлургии и добывающей отрасли) и сохранения поставок критического импорта (в первую очередь, топлива и оборудования).

Согласно базовому сценарию, по итогам 2023 года размер валовых золотовалютных резервов Нацбанка составит $29,6 млрд грн — эквивалент 4 месяцев импорта (при минимальном требовании в 3 месяца). Это меньше текущего уровня в $32 млрд. Как изменится размер ЗВР при негативном военном сценарии, не указывается.

Валюта: гибкий курс и смягчение валютного контроля

Национальный банк пообещал вернуться к политике гибкого курса гривны, но четкий срок не назвал — «как только позволит ситуация», говорится в Меморандуме. При этом регулятор заявил о готовности смягчить валютный контроль и вернуться к режиму инфляционного таргетирования. НБУ обязался подготовить соответствующую стратегию к концу 2023 года.

Комментируя текущую ситуацию, власти декларируют следующее: объем чистой продажи валюты Национальным банком с 24 февраля 2022 года по конец февраля 2023-го составил $28,3 млрд.

Эти продажи и прочие меры, как указывается в документе, позволили улучшить ситуацию на валютном рынке и стабилизировать гривну. Разница между официальным и наличным курсом гривны к доллару стабилизировалась на уровне 10% зимой и сократилась до 5% к началу марта.

Внутренний долговой рынок: расширение круга покупателей ОВГЗ

В Меморандуме выписываются изменения на внутреннем долговом рынке. На 1 марта 2023 года Министерство финансов смогло привлечь через размещение ОВГЗ 97,3 млрд грн. Правда, чистое финансирование госбюджета из этого источника составило только $0,8 млрд (29,3 млрд грн). Остальное пошло на обслуживание ранее привлеченных долгов.

Тем не менее чиновники считают объемы собранных через гособлигации средств хорошим результатом. Достичь его удалось благодаря двум составляющим. Во-первых, 75% размещений обеспечили ОВГЗ из бенчмарка Нацбанка. Они приобретались банками для формирования до 50% обязательных резервов. Во-вторых, правительство постепенно повышало ставки по своим долговым бумагам — с 18% до 19,75% в ноябре-декабре 2022 года.

В НБУ пообещали и дальше продвигать правительственные гособлигации, в том числе и среди нерезидентов. Хотя пока сложно представить, что может привлечь иностранцев в наших ОВГЗ. Дело не только в войне и вытекающих отсюда рисков, но в действующем до сих пор запрет Нацбанка на вывод из Украины средств от погашения гособлигаций (для защиты золотовалютных резервов НБУ). Заграничные покупатели ОВГЗ могут отправить домой только полученные от бумаг проценты, но не средства от погашений.

В дальнейшем Кабмин планирует увеличить объемы выпуска ОВГЗ на первичном рынке, как минимум, для покрытия текущих выплат по этим бумагам. Это позволит отказаться от эмиссионного финансирования бюджета.

Финансирование дефицита бюджета: «короткие» авансы НБУ вместо эмиссии

Правительство не планирует открытой эмиссии на 2023 год, и собирается ограничиться прошлогодними 400 млрд грн (8% ВВП). Хотя одну лазейку в Меморандуме все-таки оставляет на случай «неожиданных критических потребностей в финансировании либо при задержке внешних выплат». Но даже при этом начать печатать гривну в ограниченном объеме обещают не сразу, а только после использования всего денежного излишка Кабмина и использования всех дополнительных долговых ресурсов.

Для покрытия временного дефицита госбюджета Национальный банк и Министерство финансов до начала августа 2023 года внедрят механизм краткосрочных авансов. Как точно он будет работать, в Меморандуме не указывается. Но классическое понятие авансов подразумевает выделение средств НБУ на возвратной основе. По сути, это тоже эмиссия гривны, но с более оперативной обратной выплатой.

На какие сроки и какую сумму Нацбанк сможет выделять в такой форме, будет ли насчитывать проценты за пользование деньгами и в каком режиме правительство впоследствии вернет такой аванс, станет ясно позже.

В то же время украинские власти обязались ограничить косвенные формы эмиссионного финансирования Нацбанка:

Целевое предоставление ликвидности банкам или государственным предприятиям для покупки гособлигаций на первичном рынке.

Прямое финансирование для внебюджетных программ.

Часть прибыли регулятора не будет использоваться на конкретные бюджетные потребности в 2024 году.

Банковская система: банки проверят и выпишут рецепт оздоровления

До конца 2023 года Национальный банк проведет детальную диагностику банков (занимающих 90% активов системы). Она будет включать в себя оценку активов и анализ их жизнеспособности. Эксперты МВФ получат отчеты и смогут оценить результаты.

План действий по работе с проблемными кредитами (NPL) должен быть принят к началу июля 2024 года.

НБУ совместно с Фондом гарантирования вкладов физлиц также согласуют с МВФ план на случай форс-мажоров в банковской системе для реагирования в будущем. Совет финансовой стабильности должен его принять к июлю 2023 года.

Помимо этого, будет проработан механизм финансового оздоровления банков, в том числе за счет их финансовой поддержки.

Госдолг: новые кредиты и реструктуризации

В этом году от международных партнеров Украина должна получить $37,5 млрд. Первые 12 месяцев кредитной программы МВФ (апрель 2023 — март 2024) будут полностью профинансированы за счет многосторонних обязательствам на общую сумму $30,2 млрд. При этом ключевые партнеры заверили, что продолжат финансировать нашу страну и дальше.

Обратной стороной медали станет активное наращивание долгов. По оценкам экспертов, уже в этом году госдолг достигнет 90% ВВП. Поэтому на первый план выходит проблема эффективного управления долгами. Помогать в ее решении будут внешние советники, правда состав этой группы не уточняется.

Процесс урегулирования долговой нагрузки, согласно Меморандуму, должен пройти в два этапа:

Официальный двухсторонний долг : кредиторы Парижского клуба взяли на себя обязательство еще на 3 года продолжить действующие сейчас договоренности по приостановке обслуживания долга Украиной. Перед последним пересмотром будущей программы МВФ будет также решаться вопрос о том, что делать с уже накопленными долгами.

: кредиторы Парижского клуба взяли на себя обязательство еще на 3 года продолжить действующие сейчас договоренности по приостановке обслуживания долга Украиной. Перед последним пересмотром будущей программы МВФ будет также решаться вопрос о том, что делать с уже накопленными долгами. Внешний коммерческий долг. В августе 2022 года Украина договорилась с держателями еврооблигаций о 24-месячной отсрочке. Аналогичные отсрочки были согласованы и по ряду негарантированных коммерческих долгов. В начале 2024 года украинские власти обязуются возобновить переговоры с коммерческими кредиторами о дальнейшем обслуживании. Будут ли проводиться новые реструктуризации, не уточняется.

Фискальная политика: никаких льгот и послаблений

В этом году дыра в бюджете станет еще больше. Правительство подсчитало, что

дефицит госбюджета вырастет на 424 млрд грн (в сравнении с первоначальным вариантом закона о госбюджете на этот год).

Поскольку объемы собираемых налогов будут и дальше сокращаться, прежде всего, — налога на прибыль, что вполне логично. Около половины украинских компаний после начала войны сократили продажи, минимум, на треть. В том числе 19% предприятий заявили о более чем 50-процентном падении. Таковы результаты опроса устойчивости бизнеса, проведенного Американской торговой палатой совместно с McKinsey & Company Украина накануне годовщины войны.

А вот снижения поступлений от налога на доходы физлиц не планируется: меньше будет уплачиваться работниками коммерческого сектора и госкомпаний, но больше — поступать за счет увеличения фонда оплаты труда военнослужащих.

Украинские власти обязались не вводить налоговых и административных льгот, которые могут вылиться в сокращение поступлений в госбюджет-2023. В дальнейшем любое увеличение расходов будет проводиться только после согласования с МВФ и после определения источников финансирования.

Но главное, что с 2 июля правительство пообещало отменить все действующие льготы, которые были введены после начала войны. Соответствующий законопроект уже находится в парламенте и оговаривает, в частности:

отмену возможности для ФОПов ІІІ группы и юрлиц уплачивать единый налог по ставке 2% от суммы дохода;

отмену возможности для упрощенцев I и II группы не уплачивать единый налог;

возобновление документальных проверок;

возврат штрафов за нарушение налогового законодательства;

возврат штрафов за нарушение порядка использования РРО.

Не будет продлеваться также налоговая льгота для импорта энергетического оборудования, срок которой истечет 1 мая 2023 года.

Снижение бюджетных рисков: госинвестиции — под надзором кредиторов

Чтобы снизить бюджетные риски, правительство пообещало ужесточить предоставление госгарантий (в том числе для приоритетных секторов экономики). Это означает, что компаниям будет сложнее привлекать кредиты. Кроме того, власти обязались не использовать прибыль Национального банка на целевые расходы в 2024 году — она уйдет в общий фонд госбюджета. Например, в 2021 году НБУ заработал 31,6 млрд грн.

Специальные счета в Нацбанке под сбор средств для поддержки обороноспособности Украины, на которые люди и бизнес перечисляют свои пожертвования, уйдут под контроль Министерству финансов. Средства направят в специальный фонд госбюджета, как говорится в Меморандуме, для повышения прозрачности их использования.

Кроме того, все инвестиционные расходы страны, как например, дорожное строительство, реализация других инфраструктурных проектов будут контролироваться западными партнерами. Эта норма внесена с прицелом на послевоенное восстановление нашей страны.

Правительство же со своей стороны, пообещало сосредоточиться на

широких реформах, которые позволят закрепить макроэкономическую стабильность, поддержать восстановление и рост экономики.

Противодействие коррупции: ужесточение контроля над чиновниками и политиками

Борьба с коррупцией — одно из главных условий сотрудничества с МВФ. Украина пообещала запустить работу антикоррупционных ведомств и эффективную систему контроля чиновников и политиков.

В частности, до конца 2023 года кредиторы хотят видеть усовершенствованный отбор руководителя и ключевых должных лиц Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и механизм подотчётности ее руководства.

К концу июля 2023 года должен быть принят закон, возобновляющий обязательную подачу имущественных деклараций для государственных деятелей и их проверку Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК). В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП получат полный доступ к таким декларациям для расследований фактов коррупции. Декларирование будет полностью восстановлено после отмены военного положения.

До октября 2023 года должен быть принят новый «антиотмывочный» закон, где будут прописаны более жесткие правила проверки политически значимых лиц в соответствии со стандартами FATF. Также появятся новые правила, которые позволят эффективнее выявлять наличие конфликтов интересов и прозрачно проводить госзакупки.

Украинские власти обязались завершить назначение на вакантные должности специалистов в Высший совет правосудия. До июля 2023 года Украине придется определиться с правилами формирования Совещательной группы экспертов для проверки кандидатов в Конституционный суд.

До конца 2023 года должен быть создан новый суд для рассмотрения административных дел против госорганов (Нацбанка, НАБУ, НАПК и пр.) взамен расформированного Окружного административного суда Киева.

Корпоративное регулирование в госсекторе

Будет внедрен порядок проведения ежегодного бизнес-планирования и оценки эффективности для всех государственных банков. Первая оценка такой эффективности должна быть проведена в каждом из банков в 2024 году на основе результатов этого года. Не позднее августа 2024 года Минфину необходимо обнародовать итоги и меры реагирования на выявленные проблемы.

До октября 2023 года должен быть принят закон о корпоративном управлении госпредприятиями (№ 5593-д). Документ проголосован в первом чтении еще летом 2021 года и до сих пор пылится в парламенте. Он, в частности, дает правительству право утверждать зарплаты руководителей госпредприятий, но передает наблюдательным советам право назначать и увольнять председателей правления.

Уже летом этого года власти должны начать реформу, устраняющую проблемы управления в нефтегазовом секторе. При создании компании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) предполагалось, что она станет оператором ГТС. Но в процессе анбандлинга (разделения) НАК Нафтогаз создал для этих целей отдельную компанию — Оператор ГТС, которой и были переданы функции Укртрансгаза по управлению газотранспортной системой страны и уже далее эта компания была передана в собственность МГУ.

Еще в октябре 2021 года директор Секретариата Энергосообщества Янез Копач заявил, что МГУ свою функцию выполнила и ее можно расформировать. Но украинские власти затянули решение этого вопроса.

Теперь перед Украиной стоит задача к концу июля передать акции Оператора ГТС от МГУ напрямую Минэнерго с соответствующим изменением устава.

Энергетический сектор: следующей зимой будем с газом

Власти допускают в краткосрочной перспективе повышение тарифов, обеспечение внешнего финансирования и прямую бюджетную поддержку энергетической отрасли.

По оценке правительства, для будущего отопительного сезона Украине, по базовому сценарию, придется закупить около 2 млрд кубометров газа. Эти закупки могут быть профинансированы, в том числе через Европейский банк реконструкции и развития или иного внешнего финансирования.