У середу, 21 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці та у продажу втратив 5 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу втратило 5 копійок.
Курс валют на 21 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
В обмінниках долар не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Курс євро втратив 10 копійок у купівлі, а у продажу 1 копійку
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,35 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 40,90 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,28−37,29, євро — 40,60−40,86 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,90−40,29 грн/євро.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі