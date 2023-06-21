Курс валют на 21 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 21 червня, курс долара на готівковому ринку у покупці та у продажу втратив 5 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу втратило 5 копійок.

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В обмінниках долар не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Курс євро втратив 10 копійок у купівлі, а у продажу 1 копійку

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,35 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,28−37,29, євро — 40,60−40,86 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,90−40,29 грн/євро.

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