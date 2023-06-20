ЄС готує фінансову допомогу для України на 50 мільярдів євро — Bloomberg

Європейський союз має намір виділити Україні пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 млрд євро . Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

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Пропозиція Європейської комісії допоможе профінансувати поточні витрати українського уряду і оплатити термінові пріоритети відновлення країни.

Передбачається, що про новий пакет допомоги буде оголошено у вівторок, до того ж документ ще може бути змінено. Джерела агентства зазначили, що допомога буде запропонована у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.

За словами одного зі співрозмовників, план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів замість ринкових позик.

Зазначається, що Брюссель також розглядає варіанти використання заморожених активів, зокрема Центрального банку Росії.

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Джерела уточнили, що нинішній пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, використовувану для виплати заробітної плати, пенсій і деяких державних послуг, з витратами, пов'язаними з відновленням необхідної інфраструктури.

Грошові кошти виплатять за умови, що Україна проведе реформи, спрямовані на поліпшення верховенства закону і боротьбу з корупцією.