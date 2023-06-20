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20 червня 2023, 12:19 Читать на русском

ЄС готує фінансову допомогу для України на 50 мільярдів євро — Bloomberg

Європейський союз має намір виділити Україні пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 млрд євро. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Європейський союз має намір виділити Україні пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 млрд євро.
Фото: pixabay.com

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Пропозиція Європейської комісії допоможе профінансувати поточні витрати українського уряду і оплатити термінові пріоритети відновлення країни.

Передбачається, що про новий пакет допомоги буде оголошено у вівторок, до того ж документ ще може бути змінено. Джерела агентства зазначили, що допомога буде запропонована у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.

За словами одного зі співрозмовників, план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів замість ринкових позик.

Зазначається, що Брюссель також розглядає варіанти використання заморожених активів, зокрема Центрального банку Росії.

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Джерела уточнили, що нинішній пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, використовувану для виплати заробітної плати, пенсій і деяких державних послуг, з витратами, пов'язаними з відновленням необхідної інфраструктури.

Грошові кошти виплатять за умови, що Україна проведе реформи, спрямовані на поліпшення верховенства закону і боротьбу з корупцією.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
20 червня 2023, 13:09
#
Грошові кошти виплатять за умови, що Україна проведе реформи, спрямовані на поліпшення верховенства закону і боротьбу з корупцією.
Тобто гроші ми ще можемо не отримати завдяки яйцям по 17 грн. і т.д.
Можливо це лише мені так здається, що в якого чиновника пальцем не ткни, не промахнешся, попадеш в корупціонера…
+
+15
zevs1
zevs1
20 червня 2023, 13:17
#
Денежные средства выплатят при условии, что Украина проведет реформы, направленные на улучшение верховенства закона и борьбу с коррупцией.

Это что же наши чиновники и политики должны против самих себя бороться и ещё в тюрьму сесть чтобы получить 50млрд, ради таких денег могу представить как разыграется фантазия наших чинуш, это будет очень крутое шоу на котором европейские чиновники видимо хотят и могут повеселиться.
Это шоу будет покруче 95кв
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