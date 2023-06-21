7 нових фінтех-компаній з’явились в Україні за рік повномасштабного вторгнення. Про це розказали на презентації Українського фінтех-каталогу 2023.
Більш ніж за рік війни в Україні з’явились сім нових фінтех-компаній
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Український фінтех в цифрах
- фінтех-ринок України нараховує 246 компаній, 7 з яких засновано у 2022 році;
- 68% фінтех-компаній пройшли точку беззбитковості;
- 33% компаній працюють на міжнародному ринку;
- 77% українських фінтех-компаній базуються у Києві;
- 66% компаній фінансуються виключно власними коштами;
- більшість фінтехів орієнтовані на роботу з великим бізнесом, фізичними особами масового сегмента та фінансовими установами;
- 49% компаній назвали своїм ключовим ринком Україну, з них 24% компаній стикаються з проблемою законодавчого/регулятивного обмеження під час ведення бізнесу в Україні;
- найбільш поширеною технологією серед українських фінтех-компаній визнано АРІ. Водночас 79% фінтех-компаній вказали штучний інтелект як одну з перспективних технологій для українського ринку.
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Джерело: Мінфін
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