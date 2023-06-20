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20 червня 2023, 17:03 Читать на русском

Провідні світові компанії пообіцяли працевлаштувати в Європі понад 13 тисяч українських біженців

Більше ніж 40 провідних світових компаній пообіцяли надати понад 250 тисячам біженців з України та інших країн робочі місця на навчання на території Європи. Про це йдеться в пресрелізі за підсумками бізнес-саміту в Парижі.

Більше ніж 40 провідних світових компаній пообіцяли надати понад 250 тисячам біженців з України та інших країн робочі місця на навчання на території Європи.
Фото: euneighbourseast.eu

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Які компанії наймуть українських біженців

Згідно з повідомленням, бренди, які мають намір найняти 13 680 українців та інших біженців протягом наступних трьох років по всій Європі це:

  • Amazon (найме не менше 5000 біженців);
  • Hilton (1500);
  • Marriott International (1500);
  • ISS (1000);
  • Teleperformance (500).

Крім цього, зобов’язання щодо працевлаштування біженців взяли на себе також кадрові агентства. Зокрема, включивши їх до складу своїх контингентів, а також направивши на роботу до своїх клієнтів по всій Європі.

Мова йде про 152 000 осіб, з них Adecco підключить до роботи щонайменше 50 000 біженців, Randstad — 40 000, EWL Group — 35 000, ManpowerGroup — 30 000.

Деякі великі компанії оголосили про свої зобовʼязання проводити навчання, щоб допомогти біженцям розвинути затребувані технічні навички, такі як ІТ, програмування і кібербезпека.

Accenture зобовʼязалася провести навчання та забезпечити підтримку приблизно 16 000 біженців, Indeed — 15 000 біженців, Cisco — 10 000 біженців, Microsoft та Generali — по 5000 біженців кожна.

«Оскільки російському вторгненню в Україну не видно кінця, а Європейський Союз вітає мільйони українців, дуже важливо, щоб біженцям було запропоновано довгострокову інтеграцію та надію на інтеграцію на ринок праці», — зазначив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Бедный папа
Бедный папа
20 червня 2023, 17:15
#
Военком Борисов не будет против моего трудоустройства в ведущие мировые компании?
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0
StNiko
StNiko
20 червня 2023, 18:48
#
На амазоні вроді як значні скорочення штату, було б добре, якби так і було.
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