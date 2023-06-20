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20 червня 2023, 14:56 Читать на русском

В Україні хочуть запровадити виплати полоненим та пораненим військовим

У Верховній Раді до розгляду на комітеті підготували оновлений текст законопроєкту 9342 щодо виплат військовослужбовцям. Серед новацій — виплати полоненим та пораненим на лікуванні. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

У Верховній Раді до розгляду на комітеті підготували оновлений текст законопроєкту 9342 щодо виплат військовослужбовцям.
Фото: sud.ua

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«По доплатах військовослужбовцям нічого не змінилося. Залишається норма, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30−100 тис. грн. Важливо: доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів. По факту це закріплює той механізм, який діє і зараз», — зазначив він.

У тексті додалася норма про виплати полоненим/зниклим безвісти та пораненим на лікуванні.

«Для поранених військовослужбовців, які тимчасово перебувають на лікуванні, та полонених/зниклих безвісти додатково виплачують 100 тис. грн щомісяця. Та знов ж таки на умовах КМУ», — додав Железняк.

При цьому, для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, передбачені два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження — додаткова виплата 12 тис. грн. Це удвічі більше, ніж було у першому читанні.

Водночас між першою і новою версіями проєкту закону зникли згадки про доплати поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Попередньо планувалося встановити виплати від 10 до 100 тис. грн.

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«Остання зміна — розмір додаткової доплати для інструкторів. В першому читанні мінімальна межа становила 10 тис. грн, в першій версії до другого читання — 20 тис. грн. Але у фінальній версії зупинилися на мінімальному розмірі в 15 тис. грн. Максимальний так і лишився 30 тис. Але знову ж на умовах та порядку встановлених КМУ. Тобто як зараз», — зазначив Железняк.

Інші норми майже не змінилися. Зокрема, строковикам пропонують додаткові щомісячні виплати в 6 тис. грн, курсантам — 2350 грн.

У законопроєкті також залишились норми, які не повʼязані з фінансуванням:

  • не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
  • мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця;
  • для військових передбачена щорічна відпустка тривалістю 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами, а для курсантів — до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літної.

За словами Железняка, комітет ВР цей текст ще не розглядав, тому фінальна редакція ще може змінитися.

Голосування в залі в цілому буде на найближчому пленарному засіданні.

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Джерело: Мінфін
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