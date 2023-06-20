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20 червня 2023, 14:34 Читать на русском

Після вилучення Райффайзен Банку з держпрограми «5-7-9» близько третини його позичальників звернулися за допомогою до держбанків

Близько 20−30% клієнтів-позичальників Райффайзен Банку розпочали консультації з іншими банками щодо кредитування в рамках держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» після виключення з неї українського Райффайзену. Про це на брифінгу повідомила заступник голова Райффайзен Банку Наталія Гуріна.

Близько 20−30% клієнтів-позичальників Райффайзен Банку розпочали консультації з іншими банками щодо кредитування в рамках держпрограми «Доступні кредити 5−7-9%» після виключення з неї українського Райффайзену.

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Ситуація не критична

«20−30% — це переважно клієнти малого бізнесу. Вони почали дивитись на пропозиції в інших банках, почали комунікувати з ними. Здебільшого, звичайно, з державними», — сказала Гуріна.

При цьому вона не говорила про відхід цих клієнтів з Райффайзен Банку і запевнила, що не бачить у нинішній комунікації нічого критичного.

Наталія Гуріна також повідомила, що Райффайзен намагається повернутися до програми «Доступні кредити 5−7−9%», для чого направив відповідні листи до Кабміну, Міністерства фінансів, Нацбанку, Фонду розвитку підприємництва.

Читайте: Райффайзен Банк виключили із програми «Доступні кредити 5−7−9%» через санкції проти російської компанії групи RBI

Нагадаємо

Як раніше писав «Мінфін», український Райффайзен Банк із австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) був виключений урядом із держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» через санкції РНБО проти російського банку з цієї групи.

🕵️Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
20 червня 2023, 14:36
#
Сегодня банкомат попросил меня прикрыть
клавиатуру рукой, что бы никто меня не ограбил. А потом взял с меня 6% комиссии:)))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 червня 2023, 14:55
#
Было бы смешно, если бы не так плачевно…

Австрийскому Райфу нельзя участвовать в этой программе,
а вот российской Альфе (Сенс-банку) — можно, не смотря
на наличие российских подсанкционных владельцев
контрольного пакета акций банка…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 червня 2023, 15:10
#
На сайте гос.программы «доступные кредиты 5−7-9%»
https://5−7-9.gov.ua/
до сих пор в качестве партнёров числится Мегабанк,
который ещё в 2022 году был отправлен на ликвидацию.
И конечно же одним из ключевых партнёров прописан
Альфа-банк, принадлежащий попавшим под международные
и украиснкие санкции российским гражданам.


+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 червня 2023, 15:15
#
Консультант сайта https://5−7−9.gov.ua/ предоставил перечень
банков-партнёров на 20.06.2023, который цитирую ниже:

1. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
3. АТ «ОЩАДБАНК»
4. АТ «ПУМБ»
5. АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»
6. АБ «УКРГАЗБАНК»
7. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
8. АТ «УКРЕКСІМБАНК»
9. АТ «КРЕДОБАНК»
10. АТ «ОТП БАНК»
11. АБ «БАНК «ЛЬВІВ»
12. ПАТ «БАНК ВОСТОК»
13. АТ «АЛЬФА-БАНК»
14. АБ «ПІВДЕННИЙ»
15. АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
16. АТ «КІБ»
17. АТ «БАНК АЛЬЯНС»
18. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
19. АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
20. АТ «ТАСКОМБАНК»
21. АТ «УКРСИББАНК»
22. АТ «АБ «РАДАБАНК» 2
3. ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
24. АТ «КБ «ГЛОБУС»
25. АТ «Полтава-Банк»
26. АТ «АСВІО БАНК»
27. ПАТ «МТБ БАНК»
28. АТ «ПОЛІКОМБАНК»
29. АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
30. АБ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
31. АТ «МетаБанк»
32. АТ «СКАЙ БАНК»
33. АТ «ПРАВЕКС БАНК»
34. АТ «АЛЬТБАНК»
35. АТ «БАНК «ГРАНТ»
36. АТ «МОТОР-БАНК»
37. АТ «РВС БАНК»
38. КБ «АКОРДБАНК»
39. АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
40. АТ «АКБ «КОНКОРД»
41. АТ «КРИСТАЛБАНК»
42. АТ «ЮНЕКС БАНК»
43. АТ «АЙБОКС БАНК

P. S. На сайте в перечне логотипов банков-партнёров можно
наблюдать и логотип ликвидируемого уже целых год Мегабанка.
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