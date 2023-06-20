Після вилучення Райффайзен Банку з держпрограми «5-7-9» близько третини його позичальників звернулися за допомогою до держбанків

Близько 20−30% клієнтів-позичальників Райффайзен Банку розпочали консультації з іншими банками щодо кредитування в рамках держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» після виключення з неї українського Райффайзену. Про це на брифінгу повідомила заступник голова Райффайзен Банку Наталія Гуріна.

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Ситуація не критична

«20−30% — це переважно клієнти малого бізнесу. Вони почали дивитись на пропозиції в інших банках, почали комунікувати з ними. Здебільшого, звичайно, з державними», — сказала Гуріна.

При цьому вона не говорила про відхід цих клієнтів з Райффайзен Банку і запевнила, що не бачить у нинішній комунікації нічого критичного.

Наталія Гуріна також повідомила, що Райффайзен намагається повернутися до програми «Доступні кредити 5−7−9%», для чого направив відповідні листи до Кабміну, Міністерства фінансів, Нацбанку, Фонду розвитку підприємництва.

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Нагадаємо

Як раніше писав «Мінфін», український Райффайзен Банк із австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI) був виключений урядом із держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» через санкції РНБО проти російського банку з цієї групи.