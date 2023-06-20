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20 червня 2023, 13:02 Читать на русском

У травні банки видали кредитів під держгарантії на портфельній основі ще на понад 4 мільярди

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 23 642 кредити на понад 78 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 23 642 кредити на понад 78 млрд грн.
Фото: slovoidilo.ua

Станом на початок травня 29 банків-кредиторів обслуговують 17 374 кредити на суму 54,39 млрд грн.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 26,5 млрд грн. Це близько 73 % від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд грн).

При цьому в травні 2023 року укладено 987 кредитних договорів на суму 4,33 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,36 млрд грн.

Кількість кредитів

За кількістю кредитів лідирує Приватбанк — наразі обслуговується 12 344 кредити на загальну суму 18,86 млрд грн, що становить 78% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 2 238 кредитів на 9,01 млрд грн (відповідно — 74% від ліміту банку).

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Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

  • у Києві - 1 148 кредити на суму 4,23 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області - 1 544 кредити на 3,99 млрд грн;
  • в Одеській області - 1 241 кредит на 3,92 млрд грн;
  • у Львівській — 1 439 кредитів на 3,45 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство — 6 810 кредитів на загальну суму 34,41 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 6 546 кредитів на 10,56 млрд грн;
  • переробної промисловості - 1 577 кредитів на 5,73 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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