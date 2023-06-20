Курс валют на 20 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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В обмінниках долар додав 1 копійку у купівлі та 7 копійок у продажу. Курс євро додав 2 копійки у купівлі, а у продажу 6 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,85−37,30 грн. Євро купують за 40,25 грн, а продають за 40,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,26−37,28, євро — 40,67−40,89 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,94−40,32 грн/євро.

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