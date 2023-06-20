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20 червня 2023, 12:41 Читать на русском

Дохід найбагатших людей світу від буму ШІ у 2023 році оцінили у $150 мільярдів

Ажіотаж довкола штучного інтелекту на фондовому ринку дозволив найбагатшим людям планети значно збільшити свій стан. З початку року сукупний капітал бізнесменів зі списку мільярдерів Bloomberg зріс на понад $150 млрд, підрахував Business Insider.

Ажіотаж довкола штучного інтелекту на фондовому ринку дозволив найбагатшим людям планети значно збільшити свій стан.

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Інтерес до штучного інтелекту

Чат-бот ChatGPT викликав сплеск інтересу до штучного інтелекту, і інвестори почали скуповувати акції, які, на їхню думку, можуть стати бенефіціарами розвитку нових технологій у сфері ШІ. На десятки відсотків подорожчали акції Microsoft та Oracle, а папери NVIDIA та Meta Plaforms показали тризначне зростання.

Котирування акцій Meta Plaforms з початку року злетіли на 134,5%, внаслідок чого статки її засновника Марка Цукерберга зросли на $56,8 млрд, свідчать дані індексу мільярдерів Bloomberg. Зараз Цукерберг займає десяту сходинку в рейтингу з активами на $102 млрд.

Засновник Oracle Ларрі Еллісон вперше обійшов засновника Microsoft Білла Гейтса і зайняв шостий рядок у рейтингу Bloomberg. Статки Еллісона в 2023 році зросли на $46,6 млрд, до $138 млрд. За цей же час акції Oracle подорожчали більш ніж на 50%.

Читайте: Nvidia злетіла на 169%, Meta — на 126,5%: як застрибнути в їх акції зараз без переплат

Сам Гейтс став багатшим на $24 млрд. Акції Microsoft, яка використовує ChatGPT у своїх продуктах, з початку року подорожчали на 42,7%. У п'ятницю, 16 червня, папери виросли на NASDAQ до нового історичного максимуму $351,47 за штуку.

Акції NVIDIA з початку року злетіли на 192,13%, а наприкінці травня компанія стала першим у світі чіпмейкером із капіталізацією понад $1 трлн.

У NVIDIA очікують, що завдяки розвитку ШІ виручка в другому кварталі досягне майже $11 млрд, у той час, як на Уолл-стріт раніше прогнозували $7 млрд.

Джерело: Мінфін
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