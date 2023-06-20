Міністерство фінансів 20 червня розміщуватиме військові облігації у гривні та євро. Про це йдеться у даних Мінфіну.
Аукціони ОВДП 20 червня: що пропонуватиме Мінфін
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Що пропонуватиме Мінфін
Облігації в гривні мають строки обігу 315 днів, 371, 574 та 973 дні. Папери в євро мають строк обігу 330 днів.
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Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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