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20 червня 2023, 11:10 Читать на русском

ООН оцінила наслідки російського вторгнення для українців. У 65% домогосподарств впали доходи

Від лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у 65% українських домогосподарств знизилися доходи. Про це свідчать дані Організації Об'єднаних Націй в Україні, яка оприлюднила оцінку впливу війни на людей, передає Укрінформ із посиланням на Представництво ООН в Україні.

Від лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у 65% українських домогосподарств знизилися доходи.

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Падіння доходів

«65% домогосподарств повідомили про зниження доходів з лютого 2022 року; частка сімей, для яких основним джерелом доходу є оплачувана робота, зменшилася з 67 до 53%», — ідеться у пресрелізі.

Найнижчий рівень доходів, за даними ООН, мають ВПО, особи з інвалідністю та люди похилого віку.

При цьому 45% населення України належить щонайменше до однієї вразливої групи.

В ООН прогнозують, що у 2023 році рівень безробіття становитиме 18,3%.

Водночас 44% домогосподарств, за даними Організації, не можуть дозволити собі найнеобхідніше, частка домогосподарств з недостатнім споживанням продуктів харчування зросла до третини. 43% домогосподарств повідомили, що обмежують порції, беруть продукти в борг та/або споживають дешевші продукти.

За оцінкою ООН, хоч рівень життя та доступ до базових послуг стабілізувався після перших місяців повномасштабної війни, взимку 2022/2023 рр. умови життя українців погіршилися через проблеми у наданні комунальних послуг по всій країні. Галузі охорони здоров'я та освіти зазнали аналогічного впливу.

Підраховано, що 22% домогосподарств витрачають понад чверть свого щомісячного доходу на охорону здоров'я, а 11% молоді зазначили, що не мають доступу до якісної освіти.

Оцінка організації вказує, що 3,6 мільйона людей наражаються на ризик гендерно-зумовленого насильства; 55% жінок не почуваються безпечно у повсякденному житті; 23% жінок повідомили, що витрачають 50 і більше годин на тиждень на виконання домашніх обов'язків.

Крім того, ООН відзначило, що ВПО та ромські громади стикаються з дискримінацією під час пошуку роботи або житла.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
20 червня 2023, 11:36
#
Парадокс — доходы снизились,тарифы и цены повысились.Чудеса.
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