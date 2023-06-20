Криптоплатформа Wyre, після 10 років роботи, оголосила про самоліквідацію

Платформа для криптоплатежів Wyre оголосила про закриття після десяти років роботи. Своє рішення керівництво компанії пояснило жорсткими умовами ринку. Про це платформа повідомила у Твіттері.

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Що відомо

«Через майже десятиліття Wyre йде. Ми ухвалили це рішення у зв'язку з ринковими умовами, щоб захистити інтереси наших клієнтів. Рішення не пов'язане із вказівками будь-якого регулюючого органу. Wyre продовжує захищати активи клієнтів», — йдеться в офіційному оголошенні.

Постачальник інфраструктури цифрових активів запевняє, що користувачі можуть виводити свої активи із платформи до 14 липня.

Після цього клієнтам доведеться використовувати інші способи для доступу до своїх коштів.

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Нагадаємо

Чутки, що Wyre припинить свою діяльність, ходили вже давно. У ЗМІ писали, що компанія шукала фінансування після операції купівлі-продажу з компанією Bolt, яка зірвалася у вересні.

У січні Wyre повідомила, що їй вдалося отримати додаткове фінансування, яке дозволить продовжити свою роботу у звичайному режимі. У травні криптовалютна біржа Hotbit повідомила про закриття після п'яти років роботи і попросила користувачів вивести активи, що залишилися, до 21 червня. У компанії пояснили, що багато в чому рішення про закриття вплинуло погіршення умов роботи самої біржі.