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20 червня 2023, 10:47 Читать на русском

Криптоплатформа Wyre, після 10 років роботи, оголосила про самоліквідацію

Платформа для криптоплатежів Wyre оголосила про закриття після десяти років роботи. Своє рішення керівництво компанії пояснило жорсткими умовами ринку. Про це платформа повідомила у Твіттері.

Платформа для криптоплатежів Wyre оголосила про закриття після десяти років роботи.

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Що відомо

«Через майже десятиліття Wyre йде. Ми ухвалили це рішення у зв'язку з ринковими умовами, щоб захистити інтереси наших клієнтів. Рішення не пов'язане із вказівками будь-якого регулюючого органу. Wyre продовжує захищати активи клієнтів», — йдеться в офіційному оголошенні.

Постачальник інфраструктури цифрових активів запевняє, що користувачі можуть виводити свої активи із платформи до 14 липня.

Після цього клієнтам доведеться використовувати інші способи для доступу до своїх коштів.

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Нагадаємо

Чутки, що Wyre припинить свою діяльність, ходили вже давно. У ЗМІ писали, що компанія шукала фінансування після операції купівлі-продажу з компанією Bolt, яка зірвалася у вересні.

У січні Wyre повідомила, що їй вдалося отримати додаткове фінансування, яке дозволить продовжити свою роботу у звичайному режимі. У травні криптовалютна біржа Hotbit повідомила про закриття після п'яти років роботи і попросила користувачів вивести активи, що залишилися, до 21 червня. У компанії пояснили, що багато в чому рішення про закриття вплинуло погіршення умов роботи самої біржі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 червня 2023, 11:46
#
Конторы, обслуживающие крипторынок,
«сыпятся» не хуже обычных банков, только вот
с гарантиями возврата вложенных средств
у них всё намного веселее.
+
0
Alpenstein
Alpenstein
20 червня 2023, 11:53
#
Фіат люкс
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