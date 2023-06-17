У Франції ведуть розслідування проти Binance, CoinEx заборонили у штаті Нью-Йорк: що нового на ринку криптовалют

Влада Франції повідомила про розслідування стосовно Binance — ЗМІ

Французька філія Binance з лютого 2022 року знаходиться під попереднім розслідуванням у зв'язку з передбачуваними незаконним наданням криптовалютних послуг та невиконанням зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє Le Monde із посиланням на прокуратуру Парижа.

Згідно з владою, звинувачення проти платформи відносяться до її діяльності як незареєстрований постачальник послуг цифрових активів. Також прокуратура відзначила кілька «актів відмивання грошей з обтяжливими обставинами».

ЗМІ стверджує, що спочатку справу керувала Спеціальною міжрегіональною юрисдикцією Парижа, але в лютому 2022 року передала його Службі розслідувань фінансових злочинів. При цьому у травні Binance отримала ліцензію провайдера криптопослуг від Комісії з нагляду за фінансовим ринком Франції.

Керівник французької філії Binance Девід Прінсі заявив, що виїзні перевірки регулюючих органів є «частиною нормативних зобов'язань, які повинні дотримуватися всіх фінансових установ» у країні. За його словами, компанія повністю відповідає місцевому законодавству та співпрацює з владою.

Глава Binance Чанпен Чжао прокоментував повідомлення твітом із цифрою «4». У його списку вона означає «ігнорувати FUD та фейкові новини». За його словами, у Франції перевірки регульованих підприємств без попереднього повідомлення «є нормою для банків, а тепер і для криптовалют».

«Несподіваний візит до Binance France відбувся кілька тижнів тому. Це не «новина», — написав Чжао.

Він додав, що французький підрозділ залишається флагманським центром Binance у Європі.

Регульована криптоплатформа Bakkt проведе делістинг Solana, Polygon та Cardano

Американська інституційна платформа Bakkt виключить з лістингу токени Solana (SOL), Polygon (MATIC) та Cardano (ADA) через «регуляторну невизначеність». Про це повідомив головний юрисконсульт компанії Марк Д'Аннунціо у розмові з Fortune.

Компанія вживатиме необхідних заходів безпеки доти, доки не з'явиться «ясність щодо відповідності вимогам для пропозиції ширшого списку монет», пояснив він.

Глава компанії зазначив, що продовжить співпрацювати з владою, але в перспективі спрогнозував ще більше можливих проблем.

Влада Нью-Йорка заборонила діяльність гонконзької криптобіржі CoinEx у штаті

Офіс генерального прокурора штату Нью-Йорк (NYAG) заборонив діяльність гонконзької криптобіржі CoinEx за роботу без ліцензії, призначивши стягнення на суму близько $1,7 млн.

Згідно з заявою, компанія відмовилася «реєструватися як брокер-дилер з цінних паперів і товарів», а також «хибно позиціювала» себе як криптовалютну торгову платформу.

Відомство зажадало від CoinEx відшкодування 4691 місцевому інвестору понад $1,1 млн та виплати штрафів у розмірі понад $600 000.

Повідомлення про судові розгляди біржі та NYAG з'явилися у лютому. Тоді платформа попросила користувачів вивести кошти до 24 квітня.

Згідно з судовою ухвалою, CoinEx має включити відповідне геоблокування за IP-адресою. Компанії також забороняється створювати нові облікові записи для клієнтів із США.

Старі користувачі можуть вивести активи протягом 90 днів після введення обмежень. Після закінчення цього періоду вони повинні надіслати заяву на електронну пошту з вимогою повернути кошти у фіатній валюті.

Регулятор США зі страхування вкладів FDIC звинуватив криптобіржу OKCoin в обмані інвесторів

Федеральна корпорація зі страхування вкладів США (FDIC) звинуватила криптобіржу OKCoin у заявах, що «вводять в оману» про страхування вкладів.

Регулятор зобов'язав платформу видалити повідомлення, що передбачають захист агенцією рахунків клієнтів.

Корпорація згадала кілька прикладів. Зокрема, на сайті біржі міститься згадка про «схвалення SEC, OCC, ФРС та FDIC токена HASH». У 2020 році компанія позиціювала себе як «ту, що отримала ліцензію для роботи на всій території США зі страховкою FDIC на рахунках OKCoin».

Також в офіційному обліковому записі Twitter біржа запевняла, що «пропонує американським клієнтам гарантії агентства для депозитів».

FDIC погрожувала можливими примусовими заходами за порушення банківського законодавства США.