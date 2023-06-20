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20 червня 2023, 10:10 Читать на русском

Волатильність валют ринків, що розвиваються, впала до довоєнних рівнів

Трейдери ринку валютних опціонів знизили свої очікування щодо волатильності валют на ринках, що розвиваються, до рівнів, що спостерігалися до початку вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Про це пише Bloomberg.

Трейдери ринку валютних опціонів знизили свої очікування щодо волатильності валют на ринках, що розвиваються, до рівнів, що спостерігалися до початку вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
Фото: bloomberg

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Індекс волатильності ринків, що розвиваються JPMorgan

Індекс волатильності ринків JPMorgan, що розвиваються, впав у п'ятницю до 8,86%. Це був перший раз з початку військового вторгнення росії в Україну, коли показник опустився нижче 9% і став найнижчим показником з жовтня 2021 року.

Зниження занепокоєння трейдерів з приводу валют ринків, що розвиваються, сигналізує про оптимізм щодо того, що тенденція до зниження курсу долара США цього року збережеться.

ФРС взяла паузу в циклі підвищення відсоткових ставок, а деякі країни, що розвиваються, припинили посилення грошово-кредитної політики, фінансові менеджери очікують, що глобальний цикл посилення, що почався більше двох років тому, досягне свого піку і розвернеться назад, у бік пом'якшення монетарних умов.

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«Це ознака того, що відсоткові ставки наближаються до кінцевих рівнів або вже досягли їх», — сказав Саймон Харві, керівник відділу валютного аналізу Monex Europe Ltd.

«При високих номінальних рівнях ставок і на тлі уповільнення інфляції ймовірність значного, ніж очікувалося, підвищення ставок чи переоцінки реальних ставок у бік підвищення стала нижчою. І ця нижча волатильність ставок відбивається на валютних ринках».

Хоча очікувалося, що 2023 стане роком високої волатильності, виявилося, що це зовсім не так. Волатильність валютного індексу MSCI Emerging Markets становить 3,3% на 66-денній ковзній основі, що відповідає тримісячному періоду. Це можна порівняти з максимумом у 6,6% у грудні. Це зниження реальної волатильності також є фактором покращення настроїв на ринку опціонів.

В основі цього кроку лежить падіння курсу долара майже на 2% цього року, оскільки казначейські облігації США зростають у ціні за менш агресивної політики ФРС. Прибутковість дворічних облігацій США зросла лише на 29 базисних пунктів, незважаючи на те, що ФРС підвищила свої базові ставки на 75 базисних пунктів. Успіхи закріпилися у червні після того, як політики призупинили серію із 10 підвищень ставок, які розпочалися у березні 2022 року.

Індекс валют ринків, що розвиваються, зросте на 2% в 2023 році, що призведе до зростання прибутковості від carry trade до близько 6% у поєднанні з різницею у процентних ставках.

Однак ризики для прогнозів на частину року, що залишилася, нікуди не поділися. ФРС дала зрозуміти, що може підвищити ставки ще двічі перед тим, як взяти вирішальну паузу. Інфляція залишається стійкою в деяких країнах з ринковою економікою, що формується. А плани стимулювання економіки Китаю можуть чинити тиск на юань, який має найбільшу вагу у валютному індексі.

Проте показники зниження волатильності свідчать про те, що трейдери стають все більш впевненими в тому, що великий розпродаж валют ринків, що розвиваються, малоймовірний.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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