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20 червня 2023, 9:46 Читать на русском

Рекорд для галузі: Airbus отримала замовлення на 500 літаків від індійської IndiGo

Європейська аерокосмічна корпорація Airbus SE отримала від індійської авіакомпанії IndiGo замовлення 500 літаків, що є рекордом для галузі. Про це йдеться у пресрелізі Airbus.

Європейська аерокосмічна корпорація Airbus SE отримала від індійської авіакомпанії IndiGo замовлення 500 літаків, що є рекордом для галузі.

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Рекордне замовлення

Угода між двома компаніями була підписана в ході авіаційно-космічного салону Paris Air Show, що відкрився в понеділок у Ле-Бурже. Його фінансові деталі не розкриваються.

Як йдеться у пресрелізі Airbus, IndiGo розмістила замовлення на 500 літаків A320. Внаслідок цієї угоди загальна кількість лайнерів Airbus, замовлених індійською авіакомпанією, збільшилася до 1,33 тис.

Таким чином, IndiGo стала найбільшим світовим замовником літаків сімейства A320, зазначають у Airbus.

IndiGo є одним із найбільш швидко зростаючих авіаперевізників у світі, її частка на індійському ринку становить 61%. Авіакомпанія отримала перший літак A320neo від Airbus у березні 2016 року, і з того часу кількість цих літаків у її парку збільшилася до 264 одиниць.

Читайте: Airbus повертає ринкову вартість у 100 мільярдів євро, яка востаннє була ще до пандемії

У понеділок Airbus також отримала замовлення на 30 літаків сімейства A320neo від саудівської flynas та замовлення на три літаки A350 — від Air Mauritius.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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