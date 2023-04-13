Airbus повертає ринкову вартість у 100 мільярдів євро, яка в останнє була ще до пандемії

Аерокосмічна компанія Airbus повернула ринкову вартість у 100 млрд євро , оскільки стрімке відновлення авіаперельотів збільшує портфель замовлень авіавиробника. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Востаннє ринкова капіталізація французької компанії перевищувала дану суму на початку 2020 року.

Після початку пандемії коронавірусу акції зазнали безпрецедентного падіння, оскільки обмеження на подорожі та карантинні обмеження змусили авіакомпанії залишити літаки на землі, а Airbus — скоротити обсяги виробництва.

Хоча Airbus прогнозував вищі обсяги поставок на цей рік, дефіцит деталей змусив уповільнити амбітне нарощування виробництва свого найбільш продаваного сімейства літаків A320.

Цьогоріч компанія очікує, що скоригований прибуток до сплати відсотків і податків становитиме 6 млрд євро порівняно з 5,6 млрд євро у 2022 році.