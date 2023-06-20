Кредитну спілку «Лакі» позбавили всіх ліцензій

Кредитній спілці «Лакі» (ЄДРПОУ 26515581) анульовані всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Причина анулювання

Зазначена установа не усунула порушення ліцензійних умов та не дотримується вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів.

Нагадаємо

16 січня 2023 року за результатами позапланової інспекційної перевірки Нацбанк застосував до КС «Лакі» захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Під час здійснення позапланової інспекційної перевірки були виявлені порушення спілкою вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг, а також законодавства про захист прав споживачів.

Також 19 серпня 2022 року Національний банк застосував до кредитної спілки захід впливу за невиконання попереднього рішення регулятора, яке було ухвалене за недотримання спілкою вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів.

У встановлений строк КС «Лакі» не усунула порушень, тож їй анульовано всі ліцензії.