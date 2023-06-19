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19 червня 2023, 17:47 Читать на русском

Банку Кредит Дніпро було підтверджено найвищий рівень довгострокової кредитоспроможності uaААА

За підсумками діяльності в I кварталі 2023 року прибуток АТ «Банк Кредит Дніпро» становив 217 млн грн

Завдяки ефективній поточній діяльності та достроковому поверненню кредиту рефінансування Національному банку України Банк Кредит Дніпро може ще більше покращити свої показники. Про це у звіті про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaААА (найвища кредитоспроможність) за національною шкалою повідомило рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг».

«Ключові балансові показники АТ «Банк Кредит Дніпро» в першому кварталі 2023 року продемонстрували зростання: активи виросли на 1,50% до 19,645 млрд грн; обсяг кредитів та авансів клієнтам збільшився на 4,85% до 4,055 млрд грн; зобов'язання +0,34% до 17,731 млрд грн; власний капітал показав приріст + 13,57% до 1,914 млрд грн», — повідомляє пресслужба Банку Кредит Дніпро з посиланням на звіт РА «Стандарт-Рейтинг».

Більш того, у квітні 2023 року Банк здійснив повне дострокове погашення кредиту рефінансування від НБУ в сумі 180 млн грн з початковим терміном погашення у першому кварталі 2026 року, а також у сумі 220 млн грн з початковим терміном погашення в другому кварталі 2026 р. За оцінкою Агентства, цей факт у перспективі може позитивно вплинути на показник чистого процентного доходу Банку за рахунок істотного зниження його процентних витрат.

Як зазначив Андрій Білоус, фінансовий директор банку, за підсумками діяльності в першому кварталі 2023 року прибуток АТ «Банк Кредит Дніпро» становив 217,276 млн грн та, враховуючи поточну тенденцію, Банк очікує збереження прибутковості за результатами першого півріччя.

Банк Кредит Дніпро входить до переліку двадцяти найбільших фінансових установ України за валовими активами і відповідно до класифікації Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом. За результатами діяльності на 01.06.2023 року Банк Кредит Дніпро продемонстрував прибуток розміром 187,7 млн грн. Станом на 01.06.2023 року активи Банку становили 19 125,9 млн грн. Кредитний портфель — 4 305,4 млн грн, портфель коштів клієнтів досяг 16 921,0 млн грн. Регулятивний капітал — 1 675,3 млн грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
19 червня 2023, 18:13
#
Приват рулить!:)
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
19 червня 2023, 18:18
#
Слышу Днепр,кредит и сразу всплывает образ коломойского,офисов,кидалова и ещё куча неприятных ассоциаций.
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