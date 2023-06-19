У системі Prozorro.Продажі з початку 2023 року, станом на 19 червня, відбулося понад 7,2 тис. успішних аукціонів, які принесли до бюджетів різних рівнів 3,85 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці.
Аукціони на Prozorro.Продажі поповнили бюджети на 3,8 мільярда
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Поповнення бюджету
«За 2023 рік у системі Prozorro.Продажі успішно завершилося понад 7,2 тис. онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 3,85 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
За інформацією компанії, найбільшу суму — 1,8 млрд грн — було отримано з продажу активів банків-банкрутів.
Е-аукціони з малої приватизації державного та комунального майна принесли 750 млн грн. З продажу майна та активів надійшло 424 млн грн. Ще 315 млн грн допомогли заробити земельні онлайн-аукціони.
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Лідерами за кількістю успішно проведених аукціонів є оренда державного та комунального майна (2 632), земельні торги (1 299) та оренда вагонів (1153).
Станом на 19 червня у Prozorro.Продажі оголошено понад 4 тис. онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь.
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