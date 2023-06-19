Goldman Sachs знизив прогноз зростання економіки Китаю

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Прогноз зростання економіки Китаю

Свій прогноз зростання реального ВВП Китаю 2023 року Goldman Sachs знизив з 6% до 5,4%, 2024-го — з 4,6% до 4,5%.

Прогнози з економіки Китаю скоротили й інші інвестбанки, і версія Goldman Sachs залишається однією з найоптимістичніших, зазначає Reuters.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що «жоден відновлення економіки не згас так швидко, як у Китаї» і назвали основною причиною цього спад на ринку нерухомості.

Вони вважають, що перешкоди для економічного зростання збережуться через те, що китайські політики «обмежені у наданні значних стимулів економічними та політичними міркуваннями».

Народний банк Китаю (НБК) 20 червня може зменшити базові відсоткові ставки за кредитами, пише Reuters.

Джерело агентства розповіло, що Пекін в 2023 році вживатиме додаткових заходів підтримки економіки, що сповільнюється, але будуть збережені заходи, спрямовані на зміцнення слабкого попиту в споживчому і приватному секторах через побоювання з приводу боргу і відтоку капіталу.

Аналітик CMC Markets Тіна Тенг зазначила, що економічна невизначеність у Китаї могла спричинити збільшення продажу нафти після дводенного відновлення на ринку напередодні рішення НБК.

Ціни на нафту

Нафта марки Brent 19 червня подешевшала на 1,6% до $75,34. На 12:30 вона сповільнила падіння і торгується $76,37 (-0,31%). Також ціни на нафту знижуються напередодні очікування, що країни ОПЕК+ боротимуться за дотримання квот на видобуток, сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.