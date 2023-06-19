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19 червня 2023, 15:26 Читать на русском

Goldman Sachs знизив прогноз зростання економіки Китаю

Аналітики американського інвестиційного банку Goldman Sachs знизили прогнози зростання економіки Китаю, пише Reuters.

Аналітики американського інвестиційного банку Goldman Sachs знизили прогнози зростання економіки Китаю, пише Reuters.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПрогноз зростання економіки КитаюСвій прогноз зростання реального ВВП Китаю 2023 року Goldman Sachs знизив з 6% до 5,4%, 2024-го — з 4,6% до 4,5%.

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Прогноз зростання економіки Китаю

Свій прогноз зростання реального ВВП Китаю 2023 року Goldman Sachs знизив з 6% до 5,4%, 2024-го — з 4,6% до 4,5%.

Прогнози з економіки Китаю скоротили й інші інвестбанки, і версія Goldman Sachs залишається однією з найоптимістичніших, зазначає Reuters.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що «жоден відновлення економіки не згас так швидко, як у Китаї» і назвали основною причиною цього спад на ринку нерухомості.

Вони вважають, що перешкоди для економічного зростання збережуться через те, що китайські політики «обмежені у наданні значних стимулів економічними та політичними міркуваннями».

Народний банк Китаю (НБК) 20 червня може зменшити базові відсоткові ставки за кредитами, пише Reuters.

Джерело агентства розповіло, що Пекін в 2023 році вживатиме додаткових заходів підтримки економіки, що сповільнюється, але будуть збережені заходи, спрямовані на зміцнення слабкого попиту в споживчому і приватному секторах через побоювання з приводу боргу і відтоку капіталу.

Аналітик CMC Markets Тіна Тенг зазначила, що економічна невизначеність у Китаї могла спричинити збільшення продажу нафти після дводенного відновлення на ринку напередодні рішення НБК.

Ціни на нафту

Нафта марки Brent 19 червня подешевшала на 1,6% до $75,34. На 12:30 вона сповільнила падіння і торгується $76,37 (-0,31%). Також ціни на нафту знижуються напередодні очікування, що країни ОПЕК+ боротимуться за дотримання квот на видобуток, сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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