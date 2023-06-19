В Україні затвердили перелік країн для програми е-резидентства

Затверджено перелік країн для програми е-Резидентства України. Йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд — перелік розширюватиметься. Про це повідомила пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

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е-Резидентство

Як зазначили у пресслужбі, програма е-Резидентства відкриває широкі можливості.

Іноземні підприємці зможуть:

віддалено зареєструвати свій бізнес в Україні

сплачувати тут податки в режимі онлайн

використовуючи передові технології.

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«Зараз доопрацьовуємо додаткову нормативно-правову базу та тестуємо інформаційну систему е-резидент. Тож чекайте на повноцінний запуск програми незабаром», — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо

Із 1 квітня в Україні набув чинності закон про е-резидентство, який дозволить іноземцям, зокрема, IT-спеціалістам, у онлайн-форматі ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет.

Хто не зможе отримати статус е-резидента