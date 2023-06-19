Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізосіб підписали меморандум та працюють над новою послугою в «Дії», завдяки якій вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків повернути кошти. Про це заявив у телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Вкладники банків-банкрутів зможуть повернути кошти через «Дію». Мінцифри та ФГВФО підписали меморандум
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Що відомо
«Просто в застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка у банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти.
Сьогодні треба відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це — 1,4 млн рахунків українців. Послуга в Дії допоможе сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів до банків", — пояснив міністр.
Як пояснили у Мінцифри, з новою послугою вкладники зможуть:
- подати заяву про відшкодування коштів у Дії;
- перевірити, яку суму йому мають виплатити;
- вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду для зарахування коштів.
У Мінцифри радять стежити за оновленнями, щоб не пропустити запуск послуги.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Если когда-то в будущем наше патерналистское государство наконец-то перестанет указывать гражданам где им получать пенсии и госвыплаты то теоретически какой-то банк с комиссией на входящие банковские переводы может взять ее и с денег возвращенным Фондом. Но сейчас это невозможно так как условия выдачи денег определяются Фондом, а не банками.